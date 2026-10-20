Edgerunners 2: Neue Staffel der Cyberpunk-Serie ist da

Gute vier Jahre nachdem sich die tragische Handlung der ersten Staffel von Cyberpunk: Edgerunners tief in die Seelen der Fans gebrannt hat, ist jetzt endlich die zweite Staffel der im Cyberpunk 2077 Universum angesiedelten Anime-Serie auf Netflix verfügbar. Und auch Edgerunners 2 verspricht wieder einen emotionalen Ritt mit einer brandneuen Crew, mit der ihr eine komplett neue Geschichte aus der dystopischen Metropole Night City erleben könnt.

Für die technische Umsetzung zeichnet sich auch diesmal wieder das grandiose japanische Animationsstudio Trigger verantwortlich (Kill la Kill, BNA: Brand New Animal), welches bereits die tragische Geschichte der ersten Staffel beeindruckend in Szene gesetzt hat. Die neue Geschichte stammte erneut aus der Feder von CD Projekt Red Creative Director Bartosz Sztybor, der auch die herzzereißen Story von David Martinez und seiner Crew schrieb. Die Regie übernahm diesmal Kai Ikarashi, der als Animation Director ebenso schon beim ersten Cyberpunk: Edgerunners sein Talent unter Beweis stellen konnte.

Die neue Crew

Nach dem tragischen Handlungsverlauf der ersten Staffel begegnet ihr in Edgerunners 2 einer komplett neuen Crew, die sich um den ehemals erfolgreichen Edgerunner Weak „King“ Kngsley formiert und die ungleicher nicht sein könnte. Da wären neben King der von Schuldgefühlen und Rachsucht geplagte Netrunner D, der noch sehr junge Filmliebhaber Roman Carax und die kaltblütige Talia Yang.

Weak Kingsley: Unter dem Namen „King“ bekannt, war Kingsley früher ein erfolgreicher Edgerunner. Doch nach einer Cyberpsychose hat Kingsley nicht nur seine alte Crew verloren, sondern lebt nun nur noch als Schatten seines alten Ichs und wird von den Geistern seiner Vergangenheit verfolgt.

D: Der hochtalentierte Snake Nation Netrunner ist als Nomade außerhalb der Stadtmauern von Night City aufgewachsen. Doch nachdem sein gesamter Clan ausgelöscht wurde, dürstet er nun nach Rache für den Tod seiner Leute.

Roman Carax: Der junge Filmliebhaber verwehrt sich der modernen, meist manipulierten Braindances und möchte das wahre Gesicht von Night City auf analogen rohen Film bannen. Doch bei seiner Jagd nach der Wahrheit muss er schnell lernen, wie grausam die Realität um ihn herum wirklich ist.

Talia Yang: Sie ist zwar in den luxuriösen Konzerntürmen von Night City aufgewachsen, geriet jedoch in die Fänge der brutalen Maelstorm Gang und hat die gewalttätige Kultur der chrombessenen Bande für sich übernommen.

Cameo Auftritt von Hideo Kojima

Auch Entwicklerlegende und Metal Gear Schöpfer Hideo Kojima soll in Edgerunners 2 einen Auftritt in der Rolle als Hideyoshi Oshima haben. Einem renommierten Braindance-Regisseur aus Tokio, den ihr bereits in Cyberpunk 2077 in der Mission „The Heist“ im Konpeki Plaza antreffen konntet.

Binge-Drop

Edgerunners 2 erzählt erneut eine in sich abgeschlossene und hoch emotionale Geschichte, bei der weder Story noch Inszenierung etwas für zarte Gemüter sind. Studio Trigger gelingt es erneut eine unglaubliche Bildgewalt auf euren heimischen Fernseher zu zaubern und vermengt geschickt modernen Anime Stil mit klassischen Retro-Vides aus den Achtzigern und Neunzigern.

Die gesamte Staffel von Edgerunners 2 wurde weiterhin in einem Rutsch veröffentlicht. Es sind also alle 10 Folgen sofort verfügbar und ihr müsst euch nicht durch eine Woche Wartezeit zwischen den einzelnen Folgen quälen, sondern könnt auch die zweite Staffel nach eurem eigenen Tempo einteilen.

Nachfolger und Kinofilm in Arbeit

Insgesamt will es um Cyberpunk 2077 zum Glück partout nicht ruhiger werden. Erst kürzlich bestätigte CD Projekt Red die Zusammenarbeit mit Paramount Pictures um an einem Kinofilm zu ihrem Action-Rollenspiel zu arbeiten. Obgleich die Realverfilmung ebenso wie die Anime-Adaption nicht die Handlung des Spiels aufgreifen, sondern eine weitere neue Geschichte aus Night City erzählen wird. Darüber hinaus wird hinter verschlossenen Türen ebenfalls schon am Nachfolger von Cyberpunk 2077 gearbeitet.

Neben der Arbeit an Cyberpunk 2077 Patch 2.5, der für das nächste Jahr anstehenden letzten Erweiterung Songs of the Past für Witcher 3 und dem im Jahr darauf folgenden Witcher 4, einem weiteren Spin-Off im Witcher Universum, dem Start des Cyberpunk Sammelkartenspiels Anfang November und schlussendlich noch „Project Hadar“, einer komplett neuen und originären IP, hat das stetig wachsende Team von CD Projekt Red also wahrlich alle Hände voll zu tun.