Nach „F1“-Erfolg: Apple will weiter ins Kino

Apple will das Angebot von Apple TV weiter ausbauen. Eddy Cue, bei Apple für Dienste und damit auch für den Streamingbereich verantwortlich, hat im Rahmen der Cannes Lions angekündigt, dass künftig „bessere und mehr“ Inhalte erscheinen sollen. Die Aussage fällt in eine Phase, in der Apple TV mit Serien, Filmen und Sportrechten deutlich sichtbarer geworden ist.

Cue wurde in Cannes als „Entertainment Person of the Year“ ausgezeichnet. Die Ehrung bezieht sich auf Apples wachsende Rolle in der Unterhaltungsbranche. Seit dem Start von Apple TV+ im Jahr 2019 hat der Konzern unter anderem mit „CODA“, „Ted Lasso“, „The Studio“ und zuletzt dem Kinofilm „F1“ Erfolge gefeiert.

Apple habe nie das Ziel gehabt, einfach nur möglichst viele Inhalte anzubieten, sondern wolle die besten Inhalte liefern. Dieses Prinzip soll laut Cue bestehen bleiben, auch wenn das Angebot weiter wächst. Für Nutzer bedeutet das im Idealfall: mehr Auswahl, ohne dass Apple TV zu einem beliebigen Massenkatalog wird.

„F1“-Fortsetzung in Arbeit

Ein konkretes Beispiel für die weiteren Pläne ist eine Fortsetzung zu „F1“. Laut Cue arbeiten Autoren bereits am Drehbuch für einen zweiten Film. Der erste Teil mit Brad Pitt entwickelte sich im Kino zu einem großen Erfolg und soll weltweit mehr als 634 Millionen US-Dollar eingespielt haben.

Damit dürfte Apple in seiner Strategie bestätigt worden sein, ausgewählte Produktionen nicht sofort exklusiv ins Streaming zu geben, sondern zunächst ins Kino zu bringen. Cue bezeichnete Kino und Streaming als ergänzende Wege. Der Erfolg im Kino habe „F1“ demnach nicht geschadet, sondern das Interesse am späteren Start bei Apple TV eher gestärkt.

Kino bleibt Teil der Strategie

Apple will daher auch künftig Filme produzieren, die entweder direkt für Apple TV oder zunächst für die große Leinwand gedacht sind. Starre Regeln soll es dabei nicht geben. Cue betonte, dass man flexibel bleiben müsse, wenn man die besten Ergebnisse erzielen wolle.

Der Dienst bleibt kleiner als viele Konkurrenten, kann sich aber stärker über einzelne Prestigeprojekte profilieren. Ob Apple damit dauerhaft genug neue Abonnenten gewinnt, bleibt offen. Für Zuschauer klingt Cues Ankündigung aber erst einmal nach einer guten Nachricht: Es soll mehr geben, ohne dass Apple den Qualitätsanspruch aufgeben will.