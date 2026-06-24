Samduo will Heimspeicher wohnzimmertauglicher machen

Während in München aktuell die Intersolar Europe läuft und zahlreiche Hersteller neue Lösungen für Solarenergie, Speicher und intelligentes Energiemanagement vorstellen, bringt auch Samduo seine Nex-Serie nach Europa. Der Anbieter für intelligente Heimenergie zielt auf Haushalte, die Solarstrom speichern möchten, ohne sich einen riesigen Kasten in Keller, Garage oder Hauswirtschaftsraum zu stellen.

Im Mittelpunkt steht der Nex E6000. Der Wechselstrom-Akkuspeicher soll nach Angaben des Herstellers nur 11,9 Zentimeter tief sein und damit deutlich flacher ausfallen als viele klassische Heimspeicher. Samduo kombiniert das Gehäuse mit einer Glasfront, die uns schon bei anderen Herstellern Falten auf die Stirn brachte, da sie stark spiegelt und damit anfällig für Staub und Schmutz ist.

In Sachen Kapazität geht man hingegen einen besseren Weg und setzt auf 6 Kilowattstunden. Über zusätzliche Akkupacks lässt sich das System laut Samduo auf bis zu 90 kWh erweitern. Damit reicht die Nex-Serie vom einzelnen Speicher für den Haushalt bis zur größeren Akku-Wand. Die bidirektionale Wechselstrom-Leistung wird mit 2.600 Watt angegeben, für den normkonformen Betrieb am Netz nennt Samduo einen 800-Watt-Ausgang.

Rank und schlanker Speicher

Der schlanke Aufbau ist der auffälligste Punkt der Nex-Serie. Gerade in Wohnungen, engen Technikräumen oder Garagen kann die Bautiefe entscheidend sein. Während viele Speicher frei im Raum stehen oder deutlich von der Wand abragen, soll der Nex E6000 eher wie ein flaches Wandmodul wirken. Der Hersteller respektiert damit ein wichtiges Gut in vielen Räumen: den Platz am Boden.

Technisch setzt Samduo auf mehrere eigene Plattformfunktionen. Samduo Intelligence soll Strompreise, Wetterprognosen und den typischen Tagesverbrauch auswerten, um Lade- und Entladevorgänge automatisch zu planen. PowerMesh koordiniert Speicher, PV-Anlage, Smart Meter und weitere Komponenten. Über eine offene Schnittstelle sollen sich auch Geräte und Dienste von Drittanbietern einbinden lassen.

Drei Modelle für unterschiedliche Einsätze

Neben dem Nex E6000 stellt Samduo den Nex E6000H vor. Er bietet dieselbe Leistung, setzt aber auf ein anderes Gehäusekonzept und soll sich besser für Ecken oder Bereiche eignen, in denen ein flaches Wandmodul nicht optimal passt. Beide Modelle starten mit einem Preis von 1.999 Euro.

Für Nutzer mit stärkerem Fokus auf Solarertrag ist der Nex P2800 Pro gedacht. Das System unterstützt bis zu 3.600 Watt PV-Eingang über vier unabhängige MPPTs und lässt sich von 2,73 auf bis zu 16,41 kWh erweitern. Samduo nennt außerdem einen 2.400-Watt-Wechselrichter, Smart-Meter-Anbindung, eine Open API und Kompatibilität mit mehr als 800 Energieanbietern.

Wie immer bei neuen Speicherlösungen gilt: Viele der genannten Werte stammen zunächst vom Hersteller und müssen sich im Alltag erst beweisen. Spannend ist der Ansatz dennoch. Die Nex-Serie zeigt, wohin sich der Markt gerade bewegt: Heimspeicher sollen nicht nur mehr Kapazität liefern, sondern sich einfacher installieren, intelligenter steuern und unauffälliger in bestehende Wohnräume integrieren lassen.