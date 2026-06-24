Hue-Leuchten bekommen großes Matter-Upgrade

Philips Hue bereitet ein Verbindungs-Upgrade für ausgewählte neuere Leuchten vor. Künftig sollen kompatible Lampen gleichzeitig per Zigbee und Matter über Thread arbeiten können. Damit entfällt eine Einschränkung, die Nutzer bislang vor eine Entscheidung stellt: Entweder die Lampe wird klassisch mit der Hue Bridge verbunden oder direkt in ein Matter-System wie Apple Home eingebunden.

Die Änderung basiert auf einer Zusammenarbeit von Signify, dem Unternehmen hinter Philips Hue, und Silicon Labs. Genutzt wird eine sogenannte Concurrent-Multiprotocol-Technik. Sie erlaubt es, mehrere Funkprotokolle parallel auf einem kompatiblen Funkchip zu betreiben. Im Alltag bedeutet das: Eine Hue-Lampe kann weiterhin Teil des Hue-Systems bleiben und zugleich direkt mit einem Matter-Controller kommunizieren.

Bislang muss man sich bei entsprechenden Produkten während der Einrichtung entscheiden. Wird eine Lampe per Thread direkt in Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa eingebunden, stehen bestimmte Hue-Funktionen nicht mehr in der gewohnten Form zur Verfügung. Möchte man später wechseln, ist in der Regel ein Zurücksetzen und erneutes Einrichten notwendig.

Direkt in Apple Home, weiter in Hue

Mit dem kommenden Update sollen kompatible Hue-Leuchten beide Welten gleichzeitig bedienen. Die Hue Bridge kann weiter für Szenen, Automationen, Entertainment-Synchronisierung und die gewohnte Hue-App genutzt werden. Parallel lässt sich die Lampe direkt in Apple Home oder andere Matter-Plattformen einbinden, ohne dass Matter-Befehle über die Bridge laufen müssen.

HomePod mini, HomePod (2. Gen) und verschiedene Apple-TV-Modelle können als Thread Border Router arbeiten. Hue-Leuchten mit Thread-Unterstützung können sich dadurch direkt in bestehende Apple-Home-Setups einfügen.

Update kommt später im Jahr

Das Upgrade wird allerdings nicht für alle vorhandenen Hue-Produkte bereitstehen. Voraussetzung sind Leuchten mit neueren Funkchips von Silicon Labs, konkret MG26- beziehungsweise SiMG301-Bausteine. Diese stecken in ausgewählten neuen Hue-Lampen, die bereits erhältlich sind oder aktuell in die Produktlinien eingeführt werden.

Die passende Software-Aktualisierung soll später in diesem Jahr erscheinen. Signify stellt dabei klar, dass Hue vorerst nicht vollständig von Zigbee auf Thread umzieht. Die neue Technik schafft aber mehr Flexibilität und hält dem Unternehmen die Möglichkeit offen, künftige Funktionen stärker auf Thread und Matter auszurichten.

Für bestehende Hue-Nutzer ist das eine gute Nachricht mit Einschränkung. Wer ältere Lampen besitzt, wird von dem Update voraussichtlich nicht profitieren. Wer jedoch neu kauft, bekommt künftig mehr Freiheit: Hue-Ökosystem behalten, Apple Home leichter nutzen und weniger darüber nachdenken müssen, welches Funkprotokoll gerade das richtige ist.