Dialog-Boost: Prime Video jetzt mit Sprachhervorhebung

Laut Amazon handelt es sich bei der neuen Funktion um ein KI-Feature, das die Original-Tonspur analysiert und die Stimmen der Protagonisten in jenen Bereichen isoliert und verstärkt, in denen zusätzliche Hintergrundgeräusche das Sprachverständnis zusätzlich verkomplizieren.

Ist der „Dialog-Boost“ aktiviert, wird die Sprachlautstärke adaptiv verbessert, also in Abhängigkeit von Hintergrundmusik und Effekten erhöht. Dies soll bei Menschen mit angehenden Hörverlusten für ein besseres Verständnis sorgen, dürfte jedoch auch Zuschauen gefallen, die Streaming-Inhalte gerne im Original sehen, für das bestmögliche Fremdsprachverständnis aber häufig die Lautstärke erhöhen müssen.

Beim „Dialog-Boost“ handelt es sich um eine Sprachverstärkung, die die Verständlichkeit gesprochener Inhalte verbessern soll und, dort wo sie verfügbar ist, in mehreren Abstufungen bereitgestellt wird. Ausprobieren lässt sich die neue Ton-Option bei Amazon Originals wie „ Tom Clancy’s Jack Ryan “ oder „ The Marvelous Mrs. Maisel “ wo die neue Option für die englische Tonspur angeboten wird.

Der Video-Streaming-Dienst Amazon Prime Video hat eine neue Audio-Option eingeführt, die in einem ersten Schritt bei ausgewählten Amazon Originals zur Verfügung gestellt wird und sich ab sofort auch in Deutschland nutzen lässt.

