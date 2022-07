Nach App-Umstellung: 10.000 Post-Packstationen stehen schon

Insgesamt stehen den registrierten Kunden 900.000 Fächer in den Packstationen zur Verfügung, bis Ende 2023 sollen etwa 800 davon in der Nähe von Nah- und Fernverkehrsbahnhöfen aufgestellt sein.

Ihr Ziel hat die Deutsche Post klar umrissen : Bis 2023 will man das Packstationen-Netzwerk innerhalb der Bundesrepublik auf 15.000 Geräte aufstocken und die 4500 Automaten, die 2019 aufgestellt waren damit mehr als verdreifachen – und man liegt im Zeitplan. Die wie Deutsche Post DHL Group heute mitteilt hat man in einem Duisburger Wohngebiet nun die 10.000. Packstation in Betrieb genommen.

