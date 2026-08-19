Nach der Übernahme: RTL+-Inhalte wandern zu Sky und WOW

Gut ein Jahr nach der Ankündigung nimmt die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL für Zuschauer zunehmend konkrete Formen an. Seit Juni gehören Sky, WOW und RTL Deutschland offiziell zusammen. Jetzt beginnen die einzelnen Angebote, inhaltlich näher zusammenzurücken.

Für bestehende Sky-Kunden besteht zunächst allerdings kein Handlungsbedarf. Sky stellt in einer ausführlichen Kundeninformation zum Zusammenschluss klar, dass gebuchte Pakete, Preise und Zugänge zunächst weiterlaufen. Auch Sky Stream, Sky Q, Sky Q Mini und Sky Go können unverändert verwendet werden.

RTL+-Serien landen bei Sky und WOW

Erste Vorteile der Zusammenlegung sind bereits sichtbar. Inhalte, die zuvor RTL+ vorbehalten waren, werden zunehmend auch bei Sky und WOW angeboten. Dazu gehören unter anderem „Euphorie“, „Neue Geschichten vom Pumuckl“, „Die Nibelungen – Kampf der Königreiche“ und „Ich bin Dagobert“.

RTL hat weitere Serien für August angekündigt. So folgen beispielsweise alle drei Staffeln von „Club der roten Bänder“ sowie „Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern“. Umgekehrt können ausgewählte Sky-Produktionen künftig ebenfalls bei RTL oder RTL+ landen.

Auch beim Sport werden die Grenzen durchlässiger

Besonders deutlich wird die Zusammenarbeit beim Sport. Sky übernimmt ab der Saison 2026/27 die deutschsprachige NFL-Konferenz am Sonntagabend sowie weitere NFL-Inhalte aus dem RTL-Umfeld. Gleichzeitig können ausgewählte Sky-Sportrechte künftig auch über RTL und RTL+ ausgespielt werden.

Die Bundesliga wandert dadurch allerdings nicht komplett zu RTL+. Sky betont ausdrücklich, dass die Freitag- und Samstagsspiele der Bundesliga sowie die komplette 2. Bundesliga weiterhin bei Sky Sport bleiben. Einzelne Begegnungen können im Rahmen der vorhandenen Rechte zusätzlich bei RTL oder RTL+ erscheinen.

Eine vollständige Verschmelzung der Streamingdienste ist vorerst also nicht geplant. Gemeinsame Abopakete wurden bislang ebenfalls nicht angekündigt. RTL spricht stattdessen von einem schrittweisen Zusammenwachsen. Mit mehr als zwölf Millionen zahlenden Abonnenten wollen RTL und Sky gemeinsam vor allem stärker gegen Netflix, Amazon und andere internationale Plattformen antreten.