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Erste konkrete Änderungen für Kunden

Nach der Übernahme: RTL+-Inhalte wandern zu Sky und WOW
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Gut ein Jahr nach der Ankündigung nimmt die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL für Zuschauer zunehmend konkrete Formen an. Seit Juni gehören Sky, WOW und RTL Deutschland offiziell zusammen. Jetzt beginnen die einzelnen Angebote, inhaltlich näher zusammenzurücken.

Sky 26 04 All Fiction Home S 2500

Für bestehende Sky-Kunden besteht zunächst allerdings kein Handlungsbedarf. Sky stellt in einer ausführlichen Kundeninformation zum Zusammenschluss klar, dass gebuchte Pakete, Preise und Zugänge zunächst weiterlaufen. Auch Sky Stream, Sky Q, Sky Q Mini und Sky Go können unverändert verwendet werden.

RTL+-Serien landen bei Sky und WOW

Erste Vorteile der Zusammenlegung sind bereits sichtbar. Inhalte, die zuvor RTL+ vorbehalten waren, werden zunehmend auch bei Sky und WOW angeboten. Dazu gehören unter anderem „Euphorie“, „Neue Geschichten vom Pumuckl“, „Die Nibelungen – Kampf der Königreiche“ und „Ich bin Dagobert“.

RTL hat weitere Serien für August angekündigt. So folgen beispielsweise alle drei Staffeln von „Club der roten Bänder“ sowie „Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern“. Umgekehrt können ausgewählte Sky-Produktionen künftig ebenfalls bei RTL oder RTL+ landen.

RTL TV Fernsehen

Auch beim Sport werden die Grenzen durchlässiger

Besonders deutlich wird die Zusammenarbeit beim Sport. Sky übernimmt ab der Saison 2026/27 die deutschsprachige NFL-Konferenz am Sonntagabend sowie weitere NFL-Inhalte aus dem RTL-Umfeld. Gleichzeitig können ausgewählte Sky-Sportrechte künftig auch über RTL und RTL+ ausgespielt werden.

Die Bundesliga wandert dadurch allerdings nicht komplett zu RTL+. Sky betont ausdrücklich, dass die Freitag- und Samstagsspiele der Bundesliga sowie die komplette 2. Bundesliga weiterhin bei Sky Sport bleiben. Einzelne Begegnungen können im Rahmen der vorhandenen Rechte zusätzlich bei RTL oder RTL+ erscheinen.

Eine vollständige Verschmelzung der Streamingdienste ist vorerst also nicht geplant. Gemeinsame Abopakete wurden bislang ebenfalls nicht angekündigt. RTL spricht stattdessen von einem schrittweisen Zusammenwachsen. Mit mehr als zwölf Millionen zahlenden Abonnenten wollen RTL und Sky gemeinsam vor allem stärker gegen Netflix, Amazon und andere internationale Plattformen antreten.
19. Aug. 2026 um 14:48 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Bzgl. Sport fehlt ja die wichtigste News. Der DFB Pokal, was ja im Sky Sport Paket ist und bleibt, wird jetzt auch komplett bei RTL+ gezeigt, dafür kommt die Europa League und die Conference League in das Sky Sport Paket hinzu.

  • Sky, WOW und RTL Deutschland.. was für ein Trio. Was soll man da sagen.. „da haben sich drei gefunden“?

  • Eure Überschrift finde ich irreführend. Die betreffenden Inhalte wandern nicht von RTL+ zu Sky/WOW, sondern werden *auch* dort angeboten.

  • Wäre schön wenn die SkyGo App auf dem Mac wieder funktionieren würde.

  • Gibt es auch Informationen wenn man abo’s von beiden Anbietern hat ? Vorteilspreise oder kann man eines einsparen ?

    Obwohl, beim Stellen der Frage ist mir eingefallen, dass man weiterhin doppelt gemolken wird – sind ja Unternehmen mit Gewinnabsicht

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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