Erste konkrete Änderungen für Kunden
Nach der Übernahme: RTL+-Inhalte wandern zu Sky und WOW
Gut ein Jahr nach der Ankündigung nimmt die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL für Zuschauer zunehmend konkrete Formen an. Seit Juni gehören Sky, WOW und RTL Deutschland offiziell zusammen. Jetzt beginnen die einzelnen Angebote, inhaltlich näher zusammenzurücken.
Für bestehende Sky-Kunden besteht zunächst allerdings kein Handlungsbedarf. Sky stellt in einer ausführlichen Kundeninformation zum Zusammenschluss klar, dass gebuchte Pakete, Preise und Zugänge zunächst weiterlaufen. Auch Sky Stream, Sky Q, Sky Q Mini und Sky Go können unverändert verwendet werden.
RTL+-Serien landen bei Sky und WOW
Erste Vorteile der Zusammenlegung sind bereits sichtbar. Inhalte, die zuvor RTL+ vorbehalten waren, werden zunehmend auch bei Sky und WOW angeboten. Dazu gehören unter anderem „Euphorie“, „Neue Geschichten vom Pumuckl“, „Die Nibelungen – Kampf der Königreiche“ und „Ich bin Dagobert“.
RTL hat weitere Serien für August angekündigt. So folgen beispielsweise alle drei Staffeln von „Club der roten Bänder“ sowie „Gute Freunde – Der Aufstieg des FC Bayern“. Umgekehrt können ausgewählte Sky-Produktionen künftig ebenfalls bei RTL oder RTL+ landen.
Auch beim Sport werden die Grenzen durchlässiger
Besonders deutlich wird die Zusammenarbeit beim Sport. Sky übernimmt ab der Saison 2026/27 die deutschsprachige NFL-Konferenz am Sonntagabend sowie weitere NFL-Inhalte aus dem RTL-Umfeld. Gleichzeitig können ausgewählte Sky-Sportrechte künftig auch über RTL und RTL+ ausgespielt werden.
Die Bundesliga wandert dadurch allerdings nicht komplett zu RTL+. Sky betont ausdrücklich, dass die Freitag- und Samstagsspiele der Bundesliga sowie die komplette 2. Bundesliga weiterhin bei Sky Sport bleiben. Einzelne Begegnungen können im Rahmen der vorhandenen Rechte zusätzlich bei RTL oder RTL+ erscheinen.
Eine vollständige Verschmelzung der Streamingdienste ist vorerst also nicht geplant. Gemeinsame Abopakete wurden bislang ebenfalls nicht angekündigt. RTL spricht stattdessen von einem schrittweisen Zusammenwachsen. Mit mehr als zwölf Millionen zahlenden Abonnenten wollen RTL und Sky gemeinsam vor allem stärker gegen Netflix, Amazon und andere internationale Plattformen antreten.
Bzgl. Sport fehlt ja die wichtigste News. Der DFB Pokal, was ja im Sky Sport Paket ist und bleibt, wird jetzt auch komplett bei RTL+ gezeigt, dafür kommt die Europa League und die Conference League in das Sky Sport Paket hinzu.
RTL+ zeigt alle DfB Pokalspiele!
Sky, WOW und RTL Deutschland.. was für ein Trio. Was soll man da sagen.. „da haben sich drei gefunden“?
WoW ist doch schon immer ein Angebot von Sky?! Wieso haben sich drei gefunden? Ich zähle da nur zwei?
Exakt das habe ich auch gedacht. Das passt ja wirklich hervorragend zusammen…
Eure Überschrift finde ich irreführend. Die betreffenden Inhalte wandern nicht von RTL+ zu Sky/WOW, sondern werden *auch* dort angeboten.
Das hört sich schon besser an! Ich hatte schon befürchtet, dass alle guten Serien abwandern.
Wäre schön wenn die SkyGo App auf dem Mac wieder funktionieren würde.
Gibt es auch Informationen wenn man abo’s von beiden Anbietern hat ? Vorteilspreise oder kann man eines einsparen ?
Obwohl, beim Stellen der Frage ist mir eingefallen, dass man weiterhin doppelt gemolken wird – sind ja Unternehmen mit Gewinnabsicht