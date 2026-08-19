App Archiver komprimiert selten genutzte Mac-Apps

App Archiver ist ein neues Mac-Werkzeug, das einen etwas anderen Ansatz zum Freigeben von Speicherplatz verfolgt. Statt Programme vollständig zu löschen oder regelmäßig temporäre Dateien zu entfernen, kann App Archiver selten benötigte Anwendungen komprimieren und bei Bedarf wiederherstellen.

Der Entwickler nennt als Ausgangspunkt für das Projekt ein bekanntes Problem: Auf dem Mac sammeln sich mit der Zeit Programme an, die nur gelegentlich benötigt werden, aber dauerhaft Speicherplatz belegen. Herkömmliche Bereinigungsprogramme schaffen dagegen häufig Platz, indem sie Cache-Dateien entfernen, die von den jeweiligen Anwendungen später wieder angelegt werden.

Apps komprimieren statt löschen

App Archiver bietet andere Möglichkeiten, um den Platzbedarf von Anwendungen zu reduzieren. Beim Archivieren wird eine App durch eine kleinere, komprimierte Variante ersetzt. Das Programmsymbol bleibt dabei im Programme-Ordner erhalten und lässt sich weiterhin über Spotlight sowie Programmstarter wie Raycast oder Alfred finden. Wird die archivierte Anwendung gestartet, stellt App Archiver die vollständige Version wieder her.

Alternativ lassen sich Programme platzsparend optimieren. Dabei sollen nicht benötigte Bestandteile entfernt beziehungsweise komprimiert werden, während das Programm weiterhin direkt gestartet werden kann. Als dritte Möglichkeit lassen sich vollständige Sicherungskopien im ZIP- oder DMG-Format erstellen und beispielsweise auf einem externen Laufwerk ablegen.

Bis zu 50 Prozent Platz gespart

Wie groß die Einsparungen tatsächlich ausfallen, hängt stark von der jeweiligen Anwendung ab. Als besonders eindrucksvolles Beispiel nennt der Entwickler Android Studio. Die ursprünglich 3,48 GB große Anwendung habe sich durch die Optimierung auf 1,76 GB verkleinern lassen und sei anschließend weiterhin direkt nutzbar gewesen.

App Archiver soll mit den meisten Mac-Anwendungen funktionieren. Bei bestimmten, vom System geschützten Anwendungen ist die Optimierungsfunktion derzeit eingeschränkt, weil hierfür zusätzliche Berechtigungen von Apple erforderlich sind. Das Programm lässt sich leider nicht vor dem Kauf testen. Der Entwickler bietet das Programm als Einmalkauf zum Preis von 5,99 Euro über den Mac App Store an.