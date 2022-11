Nach Ausschreitungen bei Foxconn: Werksflucht mit 1300 Euro Abfindung

Stephen McDonell, China-Korrespondent der britischen BBC, berichtet über die aktuellen Entwicklungen bei Apples wichtigstem iPhone-Fertiger Foxconn, in dessem größtem Werk gestern massive Ausschreitungen beobachtet werden konnten. ifun.de berichtete hier über die Tränengas-Einsätze.

Crowds of #Foxconn workers who’ve had enough with the conditions there are getting out. Some had only just arrived as replacements. The company says there’s been a misunderstanding re bonus pay. Some workers told us they’ve been paid departure money. There are company buses. pic.twitter.com/Uhyws7iPww

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) November 24, 2022