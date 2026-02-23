ifun.de — Apple News seit 2001. 45 769 Artikel

Brille, Anhänger und AirPods

Nach Apple Watch und Vision Pro: Deutet sich eine neue Geräteklasse an?
Artikel auf Mastodon teilen.
13 Kommentare 13

Die Apple Watch wurde nach ihrem Start schrittweise um zusätzliche Sensoren erweitert und entwickelte sich erst allmählich zu einem zentralen Baustein von Apples Gesundheitsstrategie.

Visuelle Intelligenz

Visuelle Intelligenz: Mit dem iPhone 16 Pro eingeführt

Funktionen zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen, Hinweisen auf Bluthochdruck oder Schlafapnoe kamen erst nach und nach hinzu. Das Vorhandensein der Gesundheitsfunktionen gehört inzwischen aber zu den zentralen Marketing-Botschaften Apples.

Von Mixed Reality zu tragbarer KI

Ein vergleichbares Muster zeigte sich vor dem Marktstart der Apple Vision Pro. Apple investierte über Jahre in Augmented und Virtual Reality, bevor das Headset 2023 vorgestellt und 2024 in den Handel gebracht wurde. Trotz verhaltener Verkaufszahlen hält Apple an der Gerätekategorie fest und hat die Datenbrille zuletzt mit einem neuen Prozessor ausgestattet.

Nun rückt ein weiteres Feld in den Fokus. Apple-Chef Tim Cook hebt seit einiger Zeit die Funktion „Visuelle Intelligenz“ hervor. Diese Technologie ist Teil von Apple Intelligence und wurde zunächst auf dem iPhone 16 Pro eingeführt. Nutzer können Fotos oder Bildschirmaufnahmen analysieren lassen und Fragen zum dargestellten Inhalt stellen. Derzeit greift Apple dabei unter anderem auf Modelle von OpenAI sowie auf Bildersuchen von Google zurück.

Kameras als zentrales Element neuer Wearables

Künftig soll visuelle die „Visuelle Intelligenz“ stärker in eigene Hardware integriert werden. Möglich wären weiterentwickelte AirPods, smarte Brillen und neue Wearables mit Kameras und Sensoren, die direkt am Körper getragen werden.

Die Technik könnte Alltagsaufgaben erleichtern. Ein Gerät könnte Speisen auf einem Teller erkennen oder bei Navigationshinweisen konkrete Orientierungspunkte benennen. Auch kontextabhängige Erinnerungen wären möglich, etwa wenn sich Nutzer einem bestimmten Ort nähern.

Zuletzt verwies Cook in Gesprächen mit Investoren und Mitarbeitern erneut auf Fortschritte im Bereich künstlicher Intelligenz und stellte dabei einzelne Funktionen besonders heraus. Der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg geht davon aus, dass die wiederholte Betonung von Visual Intelligence auf eine strategische Priorität hindeutet.
23. Feb. 2026 um 08:25 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    13 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Apple soll endlich mal mit der Watch eine gescheite Blutdruck Messung hinbekommen, andere Mitbewerber können das schon länger

  • Sobald Siri aus dem Knick kommt, könnte es funktionieren.

  • „Ein Gerät könnte Speisen auf dem Teller erkennen“
    Hält diese Firma seine Kunden jetzt für total bescheuert!?

  • Ich werde den Tag nie vergessen als aus „Hey, Siri“ einfach nur „Siri“ wurde! Ein unvergesslicher Meilenstein!

  • Und wenn man dann wie sooft die Watch laden muss und genau da passiert es!!!!!
    Ich finde die Akkulaufleistung viel zu schwach von der Uhr im Vergleich zu anderen

  • Nichts davon kann man wirklich gebrauchen bzw. gibt es schon ohne Kamera. Ich sehe für den Ottonormalverbraucher nichts, wo es im Alltag helfen könnte.

    • Da kann ich dir leider überhaupt NICHT zustimmen. Praktisch alle Features aus dem Video nutze ich gelegentlich. Vor allem das Texte Umformulieren ist wertvoll. Das einzige, was ich Apple ankreide ist das „Bereinigen“. Im Video geht das natürlich gut bei dem Beispiel, in der Realität ist man mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Ich hatte unlängst eine Schrift, die von einem bunten Hintergrund entfernt werden sollte. Apple hat sich bis auf die Knochen blamiert. Einige andere Online-Tools übrigens genau so. Nur die App „Google Fotos“ hat es perfekt hinbekommen. Google halt..

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45769 Artikel in den vergangenen 8889 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven