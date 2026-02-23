Nach Apple Watch und Vision Pro: Deutet sich eine neue Geräteklasse an?

Die Apple Watch wurde nach ihrem Start schrittweise um zusätzliche Sensoren erweitert und entwickelte sich erst allmählich zu einem zentralen Baustein von Apples Gesundheitsstrategie.

Visuelle Intelligenz: Mit dem iPhone 16 Pro eingeführt

Funktionen zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen, Hinweisen auf Bluthochdruck oder Schlafapnoe kamen erst nach und nach hinzu. Das Vorhandensein der Gesundheitsfunktionen gehört inzwischen aber zu den zentralen Marketing-Botschaften Apples.

Von Mixed Reality zu tragbarer KI

Ein vergleichbares Muster zeigte sich vor dem Marktstart der Apple Vision Pro. Apple investierte über Jahre in Augmented und Virtual Reality, bevor das Headset 2023 vorgestellt und 2024 in den Handel gebracht wurde. Trotz verhaltener Verkaufszahlen hält Apple an der Gerätekategorie fest und hat die Datenbrille zuletzt mit einem neuen Prozessor ausgestattet.

Brille, Anhänger und AirPods: Apple arbeitet an tragbaren KI-Geräten

Nun rückt ein weiteres Feld in den Fokus. Apple-Chef Tim Cook hebt seit einiger Zeit die Funktion „Visuelle Intelligenz“ hervor. Diese Technologie ist Teil von Apple Intelligence und wurde zunächst auf dem iPhone 16 Pro eingeführt. Nutzer können Fotos oder Bildschirmaufnahmen analysieren lassen und Fragen zum dargestellten Inhalt stellen. Derzeit greift Apple dabei unter anderem auf Modelle von OpenAI sowie auf Bildersuchen von Google zurück.

Kameras als zentrales Element neuer Wearables

Künftig soll visuelle die „Visuelle Intelligenz“ stärker in eigene Hardware integriert werden. Möglich wären weiterentwickelte AirPods, smarte Brillen und neue Wearables mit Kameras und Sensoren, die direkt am Körper getragen werden.

Die Technik könnte Alltagsaufgaben erleichtern. Ein Gerät könnte Speisen auf einem Teller erkennen oder bei Navigationshinweisen konkrete Orientierungspunkte benennen. Auch kontextabhängige Erinnerungen wären möglich, etwa wenn sich Nutzer einem bestimmten Ort nähern.

Zuletzt verwies Cook in Gesprächen mit Investoren und Mitarbeitern erneut auf Fortschritte im Bereich künstlicher Intelligenz und stellte dabei einzelne Funktionen besonders heraus. Der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg geht davon aus, dass die wiederholte Betonung von Visual Intelligence auf eine strategische Priorität hindeutet.