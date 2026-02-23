Brille, Anhänger und AirPods
Nach Apple Watch und Vision Pro: Deutet sich eine neue Geräteklasse an?
Die Apple Watch wurde nach ihrem Start schrittweise um zusätzliche Sensoren erweitert und entwickelte sich erst allmählich zu einem zentralen Baustein von Apples Gesundheitsstrategie.
Visuelle Intelligenz: Mit dem iPhone 16 Pro eingeführt
Funktionen zur Erkennung von Herzrhythmusstörungen, Hinweisen auf Bluthochdruck oder Schlafapnoe kamen erst nach und nach hinzu. Das Vorhandensein der Gesundheitsfunktionen gehört inzwischen aber zu den zentralen Marketing-Botschaften Apples.
Von Mixed Reality zu tragbarer KI
Ein vergleichbares Muster zeigte sich vor dem Marktstart der Apple Vision Pro. Apple investierte über Jahre in Augmented und Virtual Reality, bevor das Headset 2023 vorgestellt und 2024 in den Handel gebracht wurde. Trotz verhaltener Verkaufszahlen hält Apple an der Gerätekategorie fest und hat die Datenbrille zuletzt mit einem neuen Prozessor ausgestattet.
- Brille, Anhänger und AirPods: Apple arbeitet an tragbaren KI-Geräten
Nun rückt ein weiteres Feld in den Fokus. Apple-Chef Tim Cook hebt seit einiger Zeit die Funktion „Visuelle Intelligenz“ hervor. Diese Technologie ist Teil von Apple Intelligence und wurde zunächst auf dem iPhone 16 Pro eingeführt. Nutzer können Fotos oder Bildschirmaufnahmen analysieren lassen und Fragen zum dargestellten Inhalt stellen. Derzeit greift Apple dabei unter anderem auf Modelle von OpenAI sowie auf Bildersuchen von Google zurück.
Kameras als zentrales Element neuer Wearables
Künftig soll visuelle die „Visuelle Intelligenz“ stärker in eigene Hardware integriert werden. Möglich wären weiterentwickelte AirPods, smarte Brillen und neue Wearables mit Kameras und Sensoren, die direkt am Körper getragen werden.
Die Technik könnte Alltagsaufgaben erleichtern. Ein Gerät könnte Speisen auf einem Teller erkennen oder bei Navigationshinweisen konkrete Orientierungspunkte benennen. Auch kontextabhängige Erinnerungen wären möglich, etwa wenn sich Nutzer einem bestimmten Ort nähern.
Zuletzt verwies Cook in Gesprächen mit Investoren und Mitarbeitern erneut auf Fortschritte im Bereich künstlicher Intelligenz und stellte dabei einzelne Funktionen besonders heraus. Der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg geht davon aus, dass die wiederholte Betonung von Visual Intelligence auf eine strategische Priorität hindeutet.
„Visuelle Intelligenz“ gibt es auch auf dem 15 Pro.
Apple soll endlich mal mit der Watch eine gescheite Blutdruck Messung hinbekommen, andere Mitbewerber können das schon länger
Kann bisher keiner eine vernünftige abliefern. Herzpatient hier – Jeder Kardiologe sagt die Daten sind unnütz.
Sobald Siri aus dem Knick kommt, könnte es funktionieren.
+1 Siri muss erstmal liefern. Ich brauche keine Hardware wenn die Software absolut nix taugt und die einzige Entwicklung derzeit Verschiebungen sind
„Ein Gerät könnte Speisen auf dem Teller erkennen“
Hält diese Firma seine Kunden jetzt für total bescheuert!?
Kalorienzähler, die den Energiegehalt der Malzeiten optisch schätzen, sind im App Store recht gut nachgefragt.
Ich werde den Tag nie vergessen als aus „Hey, Siri“ einfach nur „Siri“ wurde! Ein unvergesslicher Meilenstein!
Zumindest ohne EarPods oder mit AirPods. Nutz die Powerbeats fit und hasse die funktions Einschränkungen
Wenn man bedenkt, wie lange Apple selbst dafür gebraucht hat. ;) ;)
Und wenn man dann wie sooft die Watch laden muss und genau da passiert es!!!!!
Ich finde die Akkulaufleistung viel zu schwach von der Uhr im Vergleich zu anderen
Nichts davon kann man wirklich gebrauchen bzw. gibt es schon ohne Kamera. Ich sehe für den Ottonormalverbraucher nichts, wo es im Alltag helfen könnte.
Da kann ich dir leider überhaupt NICHT zustimmen. Praktisch alle Features aus dem Video nutze ich gelegentlich. Vor allem das Texte Umformulieren ist wertvoll. Das einzige, was ich Apple ankreide ist das „Bereinigen“. Im Video geht das natürlich gut bei dem Beispiel, in der Realität ist man mit anderen Herausforderungen konfrontiert. Ich hatte unlängst eine Schrift, die von einem bunten Hintergrund entfernt werden sollte. Apple hat sich bis auf die Knochen blamiert. Einige andere Online-Tools übrigens genau so. Nur die App „Google Fotos“ hat es perfekt hinbekommen. Google halt..