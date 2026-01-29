Amazon: Massenentlassungen aber Millionen für „Melania“

Der Online-Händler Amazon sah sich erst in dieser Woche dazu gezwungen, massive Stellenstreichungen öffentlich einzuräumen. Auslöser war ein interner E Mail Entwurf zu einem weiteren Entlassungsprogramm, der versehentlich an Mitarbeiter verschickt wurde und kurz darauf wieder zurückgezogen werden musste.

Wenige Stunden später bestätigte der Konzern den Abbau von rund 16.000 Arbeitsplätzen weltweit. Vor diesem Hintergrund sorgt nun eine andere Entscheidung des Unternehmens für zusätzliche Kritik.

Millionen für einen ungewöhnlichen Filmstart

Parallel zum angekündigten Sparkurs investiert Amazon hohe Summen in die Vermarktung eines Dokumentarfilms über Melania Trump. Für die Rechte an dem Film zahlte der Konzern rund 40 Millionen US-Dollar. Hinzu kommen etwa 35 Millionen US-Dollar für Marketingmaßnahmen. Nach Analysen der New York Times sind derartige Summen für Dokumentationen sehr unüblich. Üblicherweise liegen sowohl Produktionskosten als auch Werbebudgets deutlich niedriger.

Der Film begleitet Melania Trump in den Wochen vor der zweiten Amtseinführung ihres Mannes und startet zeitgleich in mehreren Tausend Kinos weltweit. Branchenbeobachter weisen darauf hin, dass selbst politisch erfolgreiche Dokumentationen mit großer öffentlicher Aufmerksamkeit bislang mit erheblich geringeren Mitteln auskamen. Kritik gibt es zudem daran, dass die Protagonistin redaktionelle Kontrolle über das Projekt hatte. Innerhalb der Filmbranche wird deshalb hinterfragt, ob der wirtschaftliche Einsatz in einem realistischen Verhältnis zum erwartbaren Publikumserfolg steht.

Tim Cook bei Privatvorführung

Das aktuelle Investment in „Melania“ unterscheidet sich auch deutlich in von früheren Amazon-Produktionen. Bislang war der Konzern in Hollywood vor allem für gesellschaftspolitisch geprägte Dokumentarfilme bekannt. Dazu zählten unter anderem I Am Not Your Negro, Mayor Pete, All In: The Fight for Democracy sowie Time.

Für diese vier Filme zahlte Amazon zusammengerechnet lediglich 12 Millionen US Dollar und damit weniger als ein Drittel der Summe, die nun allein für den Erwerb der Rechte an „Melania“ aufgewendet wurde.

Mit der Aufmerksamkeit für Melania Trump steht Amazon dabei nicht allein da. Erst kürzlich sorgte die Teilnahme von Tim Cook an einer privaten Vorabvorführung des Films im Weißen Haus für Boykottaufrufe gegen Apple. Auch dort wurde die Nähe zur Trump Familie öffentlich diskutiert und kritisch eingeordnet. „Melania“ startet morgen in die Kinos.