„Mythic Quest: Raven’s Banquet“: Apple TV+ Comedy-Serie startet am Freitag

Am Freitag startet die neue Comedy-Serie „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ auf Apple TV+. Mit dem jetzt veröffentlichten „First Look“-Video bietet Apple einen zwei Minuten langen und damit etwas ausführlicheren Ausblick auf die neue Show.

Die Produzenten der Serie, Rob McElhenney und Charlie Day, haben sich bereits mit „It’s Always Sunny in Philadelphia“ einen Namen gemacht. In „Mythic Quest: Raven’s Banquet“ dreht sich alles um die Mitarbeiter eines Entwicklerstudios und deren Arbeit an einem erfolgreichen Spiel.

Apple wird die neue Comedy-Serie übrigens nicht häppchenweise im Wochenrhythmus veröffentlichten, sondern will alle neun halbstündigen Folgen der ersten Staffel direkt am Freitag freigeben.

Lernt das Team kennen, das hinter dem größten Multiplayer-Videospiel aller Zeiten steht. Aber an einem Arbeitsplatz, an dem es darum geht, Welten aufzubauen, Helden zu formen und Legenden zu schaffen, finden die härtesten Kämpfe nicht im Spiel, sondern im Büro statt.

Zwei neue Inside-Videos zu „Littel Amercia“

Darüber hinaus zwei die TV-Serie „Little America“ begleitende Kurzvideos veröffentlicht. Mitarbeiter aus dem Produktionsteam kommentieren die Episoden „The Jaguar“ und „The Cowboy“.