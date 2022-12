MusicBrainz Picard: Freeware identifiziert Audio-Dateien

Die kostenlose Mac-Applikation MusicBrainz Picard steht in der neuen Ausgabe 2.8.5 zur Verfügung und liefert mit der Aktualisierung ein Wartungsupdate aus, das nach Angaben des offiziellen Changelogs an mehreren Stellen des Downloads Hand anlegt und allgemein für ein zuverlässigeres Verhalten und eine bessere Stabilität sorgen soll.

Für lokale Musik-Sammlungen

Der gänzlich kostenfreie Download richtet sich an Mac-Anwender, die nach wie vor auf eine lokale Musik-Sammlung setzen und hin und wieder Unterstützung beim Benennen, Verschlagworten und Taggen von MP3s und anderen Musik-Dateiformaten benötigen.

So ist MusicBrainz Picard in der Lage auf die umfangreiche MusicBrainz-Datenbank zuzugreifen und Dateien nahezu vollautomatisch mit allen relevanten ID3-Informationen zu versorgen, damit diese in Software-Playern wie Apples Music.app ordentlich über Metadaten wie Interpreten, Album und Songtitel aber auch weniger bekannte Informationen wie Jahr der Veröffentlichung, Verlag und Genre informieren.

Akustische Identifikation

MusicBrainz Picard kann ganze CDs per Mausklick erkennen, ist aber auch in der Lage einzelne MP3-Dateien zu identifizieren und schafft dies dank „AcoustID“ auch wenn diese über keine Beschriftungen verfügen. Ähnlich wie Apples Shazam-Dienst wertet „AcoustID“ die eigentliche Musik aus und identifizier die Songs so in Abhängigkeit vom hörbaren Inhalt.

MusicBrainz Picard ist knapp 40 Megabyte klein, ist schnell verstanden und funktioniert ohne zusätzliche Account-Registrierungen. Wir empfehlen nach der Installation des Mac-Downloads einen Abstecher in die vielfältigen Einstellungen der Desktop-Applikation zu unternehmen, da sich die Benutzeroberfläche mitsamt ihren Werkzeugen hier granualar an den eigenen Geschmack beziehungsweise die eigenen Bedürfnisse anpassen lässt. Lasst euch von der altbackenen Oberfläche nicht abschrecken, MusicBrainz Picard ist eine Empfehlung.