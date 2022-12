Paramount+ und Disney+: Neustart, Preiserhöhung und Werbeangebot

Am morgigen Donnerstag werden in der Kategorie der Streaming-Dienste gleich mehrere Veränderungen in Kraft treten. Disneys Video-Streaming-Dienst Disney+ wird in den Vereinigten Staaten sein werbefinanziertes Angebot einführen und dieses von einer satten Preiserhöhung flankieren lassen auf die sich auch europäische Nutzer einstellen dürfen.

Zudem wird Paramount+ in Deutschland starten und die Auswahl an kostenpflichtigen Streaming-Diensten hierzulande weiter ausbauen.

Paramount+ startet in Deutschland

Paramount+ wird morgen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start gehen und stellt damit dann auch hierzulande zur Verfügung was bislang nur in den USA, in Großbritannien, Kanada, Lateinamerika, der Karibik, Australien, Italien, Irland und Südkorea angeboten wurde.

So fährt Paramount+ Spielfilme, Serien und bekannter Marken wie SHOWTIME, Paramount Pictures, Comedy Central, MTV, Nickelodeon und CBS auf.

Im Lineup zum Start mit dabei:

TOP GUN: MAVERICK

JACKASS FOREVER

Die STAR TREK-Reihe

Die TRANSFORMERS- Reihe

Die Mystery-Serie YELLOWJACKETS

Die Drama-Serie GOOD WIFE

Die monatlichen Kosten für Paramount+ werden 7,99 Euro betragen, wer jährlich für das Angebot zahlt bekommt 12 Monate für 79,90 Euro. Alle Anwender können den neuen Streaming-Dienst im Rahmen eines siebentägigen Probezeitraum kostenlos ausprobieren.

Werbezugang und Preiserhöhung bei Disney+

Disney+ hingegen baut am morgigen Donnerstag sein Angebot in den USA um und gibt damit eine Vorschau auf ähnliche Änderungen, die uns wohl auch in Deutschland bevorstehen werden.

So wird sich Disney+ in den USA ab morgen auch mit Werbe-Unterbrechungen zum Einstiegspreis von 7,99 Dollar pro Monat buchen lassen. Der reguläre Premium-Zugang wird seine Kosten im gleichen Atemzug von 7,99 Dollar auf 10,99 Dollar pro Monat erhöhen.

Hierzulande kostet Disney+ derzeit noch 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro im Jahres-Abo. Wann Disney+ mit Werbung auch in Deutschland erhältlich sein wird ist aktuell noch unklar.