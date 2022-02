Music Bar: Eine schlanke Musiksteuerung für die Mac-Menüleiste

Wird das CD-Cover mit dem Mauszeiger überfahren, blenden sich hier zusätzlich die Steuerelemente für Vor, Zurück und Play/Pause sowie ein Fortschrittsbalken ein, der das punktgenaue Spulen im Track möglich macht. In den aus dieser Ansicht ebenfalls erreichbaren Einstellungen kann zudem festgelegt werden, ob Music Bar mit hellem oder mit dunklem Look laufen soll. Eine Anpassung an den Systemstandard ist ebenfalls möglich.

Nach dem Start wartet Music Bar mit einem unscheinbaren Icon in der Mac-Menüleiste. Dieses ändert sich in einen Schriftzug der Songtitel, Interpret oder beides anzeigt, sobald die Musik-Applikation anfängt zu spielen und auf Mausklick das Cover des gerade laufenden Tracks einblendet. Wer möchte kann die Anzeige der Songtitel auch deaktivieren, muss sich dann aber dafür entscheiden das App-Icon dauerhaft anzuzeigen.

Mit Blick auf den 99-Cent-Download Looking Glass hat uns ifun.de-Leser Mercalli an die Music Bar -Applikation für Mac-Anwender erinnert, die hier 2019 schon mal Thema war.

