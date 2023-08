Multi: Neue Mac-App für kollaboratives Screensharing

In der Anwendung lassen sich Teams anlegen, was dafür spricht, dass man die Zielgruppe unter professionellen Anbietern ausmacht. Wir gehen davon aus, dass Multi mit zeitlich befristeten Gratis-Verbindungen und einer unlimitierten Bezahloption starten wird. Sobald dies der Fall ist, melden wir uns erneut zum Thema.

Die Mac-Applikation Multi werden wir im Auge behalten. Aktuell nur über eine Warteliste zu erreichen – mit etwas Glück bietet dieser Link noch eine Handvoll freier Einladungen an – will der Download eine produktivere Alternative zu der von Zoom angebotenen Screensharing-Funktion bereitstellen.

Insert

You are going to send email to