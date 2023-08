Amazon: Neue 2%-Gebühren für Verkäufer ab Oktober

Der Online-Händler Amazon wird den auf seiner Plattform aktiven Händlern in Kürze eine neue Versandgebühr in Rechnung stellen, die diese in Form steigender Produktpreise wohl direkt an ihre Kunden weitergeben werden.

Geplant ist die Einführung einer zweiprozentigen Umsatzbeteiligung auf Produkte von Verkäufern, die ihre Waren auf Amazon anbieten, sich hier jedoch selbst um deren Versand kümmern.

„Prime durch Verkaufspartner“

Nach Angaben des US-Nachrichtensenders CNBC soll die neue Abgabe bereits im Oktober eingeführt werden und betrifft Händler die am so genannte „Prime durch Verkaufspartner“-Programm teilnehmen. Diese übernehmen den Versand der eigenen Artikel, zeigen neben der Ware aber das verkaufsfördernde Prime-Logo an.

Um am „Prime durch Verkaufspartner“-Programm teilzunehmen müssen Händler den Premium-Versand ihrer Produkte mit Zustellung in 1 oder 2 Tagen anbieten, Pünktlichkeitsquoten von mindestens 90 Prozent erfüllen, gültige Tracking-IDs für 99 Prozent ihrer Bestellungen angeben und sich nicht nur an Amazons Rückgabe-Bedingungen halten, sondern auch Reklamationen und Support-Anfragen der Kunden durch den Amazon-Support abwickeln lassen.

Amazon informiert auf dieser Sonderseite über „Prime durch Verkaufspartner“ und stellt hier auch eine FAQ mit Antworten auf häufige Fragen zur Verfügung.

Zusätzlich zu den Verkaufsgebühren

Amazon empfiehlt den Selbstversand für Artikel mit saisonaler oder unvorhersehbarer Nachfrage und Produkten, die in überdurchschnittlich vielen Variationen angeboten werden.

Die neue Gebühr wird Amazon zusätzlich zu den Verkaufsgebühren erheben, die üblicherweise zwischen 8 Prozent und 15 Prozent liegen.

Der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg geht davon aus, dass Amazon mit den neuen Gebühren den Umsatzrückgang durch nachlassende Online-Verkäufe ausgleichen möchte.