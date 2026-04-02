Mp3tag: Neue Coversuche und an macOS 26 angepasst

Die unter Windows groß gewordene App Mp3tag ist seit mittlerweile fünf Jahren auch für den Mac erhältlich. Die Anwendung darf man beinahe als Pflicht-Download für Nutzer bezeichnen, die eine umfangreiche eigene Musiksammlung pflegen. Im Gegensatz zu den meisten der früher in diesem Bereich erhältlichen Apps wird Mp3tag aktiv gepflegt und regelmäßig mit neuen Funktionen versorgt.

Mit der neu verfügbaren Version 1.12 wurde Mp3tag an Apples Liquid-Glass-Design angepasst und mit verschiedenen Anpassungen für macOS 26 Tahoe versorgt. Zudem hat der in Dresden ansässige Entwickler der Anwendung ein paar neue Funktionen spendiert. So wurde beispielsweise die Verwaltung der Cover-Grafiken durch einen neuen Menübefehl vereinfacht. Zusätzliche Kurzbefehle sollen die Arbeit unter Verwendung der Tastatur beschleunigen. Bereits mit dem Update auf die Vorversion ist im vergangenen Monat die Möglichkeit zur direkten Cover-Suche hinzugekommen.

Werkzeug für die Pflege großer Musiksammlungen

Mp3tag richtet sich vor allem an Anwender, die größere Mengen an Audiodateien organisieren und deren Metadaten bearbeiten möchten, also beispielsweise Informationen zu Interpret, Album oder Erscheinungsjahr. Die Software unterstützt eine Vielzahl gängiger Audio- und Videoformate, darunter klassische MP3-Dateien ebenso wie die verlustfreien Formate FLAC oder WAV.

Ein Schwerpunkt der Anwendung liegt auf der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Dateien. Man kann mit Mp3tag Metadaten in größerem Umfang anpassen, ohne jede Datei einzeln öffnen zu müssen. Zum Funktionsumfang gehört unter anderem das Umbenennen von Dateien auf Basis vorhandener Metadaten sowie umgekehrt die Übernahme von Informationen aus Dateinamen. Fehlende Informationen lassen sich automatisch aus Online-Datenbanken wie MusicBrainz oder Discogs ergänzen.

Einmalkauf statt Abo-Modell

Mp3tag lässt sich kostenlos laden und eine Woche lang ausprobieren. Die Vollversion ist zum Preis von 24,99 Euro als Einmalkauf entweder beim Entwickler oder im Mac App Store erhältlich.