Pflege großer Musiksammlungen
Mp3tag: Neue Coversuche und an macOS 26 angepasst
Die unter Windows groß gewordene App Mp3tag ist seit mittlerweile fünf Jahren auch für den Mac erhältlich. Die Anwendung darf man beinahe als Pflicht-Download für Nutzer bezeichnen, die eine umfangreiche eigene Musiksammlung pflegen. Im Gegensatz zu den meisten der früher in diesem Bereich erhältlichen Apps wird Mp3tag aktiv gepflegt und regelmäßig mit neuen Funktionen versorgt.
Mit der neu verfügbaren Version 1.12 wurde Mp3tag an Apples Liquid-Glass-Design angepasst und mit verschiedenen Anpassungen für macOS 26 Tahoe versorgt. Zudem hat der in Dresden ansässige Entwickler der Anwendung ein paar neue Funktionen spendiert. So wurde beispielsweise die Verwaltung der Cover-Grafiken durch einen neuen Menübefehl vereinfacht. Zusätzliche Kurzbefehle sollen die Arbeit unter Verwendung der Tastatur beschleunigen. Bereits mit dem Update auf die Vorversion ist im vergangenen Monat die Möglichkeit zur direkten Cover-Suche hinzugekommen.
Werkzeug für die Pflege großer Musiksammlungen
Mp3tag richtet sich vor allem an Anwender, die größere Mengen an Audiodateien organisieren und deren Metadaten bearbeiten möchten, also beispielsweise Informationen zu Interpret, Album oder Erscheinungsjahr. Die Software unterstützt eine Vielzahl gängiger Audio- und Videoformate, darunter klassische MP3-Dateien ebenso wie die verlustfreien Formate FLAC oder WAV.
Ein Schwerpunkt der Anwendung liegt auf der gleichzeitigen Bearbeitung mehrerer Dateien. Man kann mit Mp3tag Metadaten in größerem Umfang anpassen, ohne jede Datei einzeln öffnen zu müssen. Zum Funktionsumfang gehört unter anderem das Umbenennen von Dateien auf Basis vorhandener Metadaten sowie umgekehrt die Übernahme von Informationen aus Dateinamen. Fehlende Informationen lassen sich automatisch aus Online-Datenbanken wie MusicBrainz oder Discogs ergänzen.
Einmalkauf statt Abo-Modell
Mp3tag lässt sich kostenlos laden und eine Woche lang ausprobieren. Die Vollversion ist zum Preis von 24,99 Euro als Einmalkauf entweder beim Entwickler oder im Mac App Store erhältlich.
Entwickler: Florian Heidenreich
Laden
Ein wirklich gutes Programm; meiner Meinung nach das beste seiner Art unter macOS.
Tagr ist genauso gut. Hatte mich damals dafür entschieden, weil es dies hier noch nicht für MacOS gab.
Braucht man das heute immer noch?
unbedingt!
Wenn man seine Sammlung selber verwaltet dann ja.
Ja wenn man eine gute Sammlung hat und wenn. Man nicht jeden Monat Abo-Gebühren ybdrücken will obwohl man eigentlich immer die gleiche Richtung hört und nicht das aktuell in der Regel niveauloses Zeug
Braucht man ein Tabellenkalkulationsprogramm?
Interessant, das für die Mac Version Geld gefordert wird. Die Windows Version ist nämlich noch kostenlos.
ich habe mich schon lange gefragt, warum so eine gute App nichts kostet. Ich kenne eigentlich nichts Besseres, was das tagging auf einem Windows PC angeht. Was ich allerdings nicht verstehe, dass die Oberfläche seid eh und je immer gleich aussieht. Auch die Icons sind viel zu klein auf einem hochauflösenden PC. Ich dachte, das ab der Version 3.0 mal etwas Neues kommt aber nein, der Entwickler hält wahrscheinlich an den einmal eingefahrenen Gleisen fest. Ich wäre auch bereit, dafür, Geld zu bezahlen. Meine kleine Kritik hat natürlich nichts mit der Mac Version zu tun, falls dieses Argument jetzt kommen sollte. Aber an den Screenshots sehe ich, das alles ähnlich aufgebaut ist.
Wenn man sich fragt, wozu das alles:
ich habe in meiner CATRAX Datenbank fast 18000 Alben katalogisiert und alle sind sauber getaggt. Ohne MP3Tag wäre so etwas nicht möglich. Dieses Tool hat mich immer begleitet und gute Ergebnisse geliefert. Dafür auch mal an den Entwickler ein grosses Dankeschön. Für die Kiddies von heute ist das natürlich nix. In Zeiten von Spotify und Apple Music ist fast alles zu jeder Zeit verfügbar. Und Musik ist nix wert, ausser den Monatsbeitrag beim entsprechenden Anbieter. Die Emotionen eine richtige LP oder CD in der Hand zu halten und sich an die Zeiten zu erinnern, wie man gross geworden ist…. Das ist etwas ganz anderes. Und die Arbeit die man da reingesteckt hat….
Stimme zu, ich habe ungefähr die gleiche Anzahl und mit MP3tag ist es wesentlich vereinfacht seine gerippte Musik auf dem Server zu verwalten.
Es hindert dich hoffentlich niemand daran dem Entwickler freiwillig eine kleine Summe (z.B. 24,99) zu überweisen. Der Junge versteht sein Handwerk, liefert eine gute Software und sollte dafür auch belohnt werden – bevor er auf die Idee kommt ein Abo-Modell aus dieser hervorragenden Software zu machen und wenn du die 25€ durch 18.000 Alben teilst kommt das Album auf 0,13c .
Ich sehe das genau andersrum. Ich frage mich, warum Mac Nutzer Geld zahlen müssen und die Windows Version kostenlos ist.
Frag den Entwickler, der ist sehr kommunikativ und freundlich.
gabs nicht mal auch eine win-version, die mit wine auf einem mac lief? vielleicht ja jmd einen tip bzw. eine idee …
Ich kann gar nicht erkennen, dass sich optisch da etwas verändert haben soll. Aber das soll nicht als Nörgelei verstanden werden: ich liebe dieses Programm, nutze es seit unzähligen Jahren und möchte niemals darauf verzichten.
Das Programm ist ein guter Indikator dafür, ob du Musik einfach nur konsumierst oder ob du etwas für Musik empfindest. Gehörst du zur ersten Gruppe, brauchst du mp3tag definitiv nicht.
Außer, du hörst nur physische CDs oder Schallplatten, das ist natürlich was ganz anderes.
Der Screenshot oben im Artikel ist von einer Vorversion und nicht von der neuen. Die 1.12 hat jetzt rundere Ecken, die Drop-Down-Pfeile sind breiter geworden und was noch alles zu Liquid Glass dazugehört.
Schon klar. Ich habe ja bereits die neue Version 1.12. Wie gesagt, mir wäre der Unterschied nicht mal aufgefallen. Es war aber auch gar nicht nötig, da was zu verändern. Ich liebe das Programm, so wie es ist.
Der Preis ist absurd.
Quatsch. Der Preis ist für einen Einmalkauf völlig angemessen, weniger als 2 CDs. Und gute Software sollte man unterstützen, sonst verschwindet sie irgendwann oder wird zu einem Abo, was auf jeden Fall mehr kostet.
Dann lieber Permute (kostet weniger) oder Picard (kostenlos).
Dieser Preis für einen MP3-Tagger ist absurd!
Nein, der Preis ist absolut gerechtfertigt und fair. Kein Abo oder sonstige Abzockerei. Du kannst doch nicht erwarten, dass so eine gut funktionierende Software kostenlos ist.
Was die Leute heutzutage immer erwarten ist tatsächlich noch dreister als das, was viele Konzerne sich rausnehmen um Geld zu generieren.
Dann sollte aber Parität herrschen. Wieso finanzieren die Mac Kunden die Windows Entwicklung mit? Anstatt den Preis zu halbieren und von Win und Mac Kunden Geld zu fordern.
Das würde sogar die Kaufbereitschaft stärken, weil der Betrag für nen Tag Editor schon hoch wirkt, vor allem wenn Windows user nichts für die Nutzung zahlen müssen
Oder ist die Mac Gebühr einzig dafür, im AppStore präsent zu sein? Ne dmg könnte man auch wie ne exe vom Anbieterserver laden
Absolut!
Bei den Kommentaren der Fürsprecher dieser App hat man das Gefühl, dass der Entwickler selber mit mehreren Konten angemeldet ist und diesen absurden Preis für einen MP3-Tagger rechtfertigen möchte.
Wird auf jeden Fall NICHT gekauft. Hab da was Besseres.
Also ich bin Befürworter und habe nichts mit dem Entwickler zu tun. Ich schreibe mit genau diesem Namen öfters in diesem Forum Kommentare. Ich frage mich eher warum die Webseite eigentlich so englisch gehalten ist wenn der Entwickler doch Deutscher zu sein scheint.
Früher habe ich schon Jahre lang die (glaub‘ ich) kostenlose Version auf Windows benutzt. Als ich auf Mac umgestiegen bin, musste ich keine Sekunde zögern, hier etwas zu bezahlen. Ich war einfach glücklich, dass es das Programm für Mac gibt – und das (gemessen am Nutzen) zu einem völlig fairen Preis.
Mp3tag und foobar2000 waren für mich bisher die Hauptgründe, nicht von Windows zu MacOS zu wechseln.
Habe schon mehrfach an den Entwickler gespendet, der auch schon einige meiner Verbesserungsvorschläge zeitnah umgesetzt hat, und ich würde keine Sekunde zögern, für die MacOS-Version zu bezahlen.
Beides gibt es doch für macOS?
Wow, das ist mal ein Statement. Und wie offen Du bekannt gibst, die Software nicht zu kaufen. Respekt vor so viel Selbstcourage.
Absurder Preis? Also bei aller Liebe, das ist kein absurder Preis, wenn man diese Software oft nutzt.
Gibt es etwas Ahnliches auch für iOS?
Kann ich damit auch meine von Apple zerstörten Musiksammlung wieder soweit herstellen, dass wenigstens die Cover passen zu den Alben?
Das war eigentlich eine Unverschämtheit sondergleichen, was sich Apple da geleistet hat als Apple Music rauskam und sie noch diesen Dienst hatten, mit dem man seine komplette Musiksammlung online gespeichert haben konnte. Das hat bei mir nur für absoluten Mist gesorgt, da wohl ungefragt einfach Alben und Cover durcheinander,gewirbelt und völlig falsche Cover gesucht. Nur weil der Name gestimmt hat. Aber das Cover hatte nichts mit meinem Album zu tun. Hab das damals leider zu spät bemerkt.