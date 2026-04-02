Alte Menüansicht per Terminal zurückholen
Mini-Icons im Finder stören? Dieser Befehl hilft
Mit den mit macOS 26 eingeführten Mini-Symbolen in den Finder- und App-kommt zumindest bei einem Teil der Mac-Nutzer nicht klar. Die kleinen Bilder machen die Darstellung unruhiger und sorgen nach Ansicht der Kritiker letztlich dafür, dass die Übersicht über die Menübefehle verschlechtert, anstatt verbessert wird.
Apple weicht von eigenen Designregeln ab
In diesem Zusammenhang ist durchaus bemerkenswert, dass Apple hier seine eigenen Gestaltungsrichtlinien über den Haufen wirft. Schon seit den 1990er-Jahren lässt sich in den von Apple herausgegebenen „Human Interface Guidelines“ nachlesen, dass zu viele oder willkürlich platzierte grafische Elemente die Menüs unübersichtlich und hässlich machen.
Die Geschmäcker sind allerdings verschieden und zumindest ein Teil der Mac-Besitzer, die mit macOS Tahoe arbeiten, hat sich mittlerweile mit der neuen Optik arrangiert. Wenn euch dies bis heute nicht gelungen ist, sorgt ein Terminal-Befehl für Abhilfe und stellt die altgewohnte Ansicht wieder her.
Terminal-Befehl stellt alte Ansicht wieder her
Um die Mini-Symbole aus den Menüs zu entfernen, öffnet ihr die standardmäßig mit macOS ausgelieferte Terminal-App. Diese findet sich im Programme-Ordner im Verzeichnis „Dienstprogramme“. Gebt dort den folgenden Befehl ein und drückt anschließend die Eingabetaste:
defaults write -g NSMenuEnableActionImages -bool NO
Damit die Änderung Wirkung zeigt, müsst ihr entweder jede App einzeln oder am besten kurz den Mac neu starten beziehungsweise euch ab- und wieder anmelden.
Lässt sich jederzeit widerrufen
Die Änderung lässt sich jederzeit widerrufen. Für den Fall, dass ihr den ursprünglichen Zustand wiederherstellen wollt, öffnet ihr das Terminal erneut und gebt diesen Befehl ein:
defaults write -g NSMenuEnableActionImages -bool YES
Auch hier ist wieder ein Neustart erforderlich, damit die Änderungen umgesetzt werden.
Updates für macOS oder von Apple vorgenommene Änderungen können ebenfalls zur Folge haben, dass die Symbole wieder angezeigt werden oder dass dieser Hack möglicherweise gar nicht mehr funktioniert.
Sehr nice. Immer wieder dankbar für solche kleinen, aber wichtigen Tipps.
Frohe Ostern!
Ich würde mir allgemein das frühere Layout und Design der Fenster und UI Elemente wünschen. Gibt es dafür auch einen Hack ?
Top, danke!
Endlich
Mich stören die Icons garnicht. Im Gegenteil: Sie helfen sogar dabei, den gewünschten Punkt im Menü schneller aufzufinden (wenn das Symbol eindeutig ist, dann ist es schneller erkannt als ein oder zwei Worte zu lesen).
Jede/r wie er/sie will …
Genau das
Kennt ihr diesen Artikel? Der wurde auch mal auf ifun verlinkt und beschreibt das Problem eigentlich ziemlich gut und unterhaltsam:
https://tonsky.me/blog/tahoe-icons/
@MacMan: Danke für den Link. Sehr interessant. Und ich stimme da rational auch in (fast) allen Punkten zu. Ich komme auch etwas aus der Ecke UX-Design/Darstellung und Vermittlung von Informationen.
Aber, komischerweise stören mich diese Icons nicht (emotional), so wie sie jetzt eingesetzt werden, selbst wenn diese so eingesetzt werden wie in dem verlinkten Artikel. Also, „emotional“, in meinem Workflow, habe ich noch nie (also seit es diese Icons gibt) irgendwelche Probleme gehabt, oder sie störten meinen Workflow (Auswählen/Auffinden von Menüpunkten). Wie geschrieben, im Gegenteil, die „halfen“ eher, einen Punkt aufzufinden.
Schön wäre es, wenn App Entwickler die gleichen Symbole verwenden, zB für „Neues Dokument“, „Kopieren/Duplizieren“ usw. Da gab es ja einige Beispiele, bei denen für gleiche/sehr ähnliche Funktionen unterschiedliche Symbole eingesetzt wurden.
Ich will auch nicht, dass diese mich stören, deswegen sehe ich solche (berechtigten) Kritikpunkte nicht. Ich suche den Punkt „xy“ aus dem Menu, und wenn mir das Symbol davor etwas hilft diesen zu finden, dann umso besser.
Ich denke eher, dass es hier um die „Philosophie“ oder „Theorie“ geht, das was auch im Artikel steht „It makes me sad seeing perfectly good knowledge already accessible 30 years ago being completely ignored or thrown away today.“ Ich stimme dem zu (aber ich rege mich nicht darüber, oder ärgere mich darüber wie es nun ist). Aber, das meine persönliche Erfahrung, diese Icons haben keinen negativen Einfluss auf meinen Workflow am Mac.
Du meinst, jeder wie er will.
Großes Danke!! Mich irritieren die Symbole auch.
Für inzwischen jegliche Anpassungen des Apple Betriebssystems kann ich nur Ki empfehlen.
Frag einfach ‚wie stelle ich XY auf Z um? Gib mir den Terminal Befehl dazu.‘
Klappt super und KI warnt auch wenns kritisch wird.
Oh ja, ich lass mir gerne mein macos von einer KI zerschießen, super Idee!! …nicht!
Abgefahren, dass euch sowas auffällt. Hatte ich nicht bemerkt.
Jetzt fehlt nur noch, wie man Safari ausredet, pdfs, die man downloadet, nicht ungefragt in Safari zu öffnen…
Öffnen mit
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige PDF-Datei, wählen Sie „Informationen“, ändern Sie unter „Öffnen mit“ auf „Vorschau“ und klicken Sie auf „Alle ändern“
Von der Apple-Suspport-Seite
Löst nur leider nicht das Problem, dass bei einem Klick auf eine pdf Datei auf einer Webseite, Safari die pdf in Safari öffnet…
unabhängig davon, wie die Extension mit einer pdf Anzeigeanwendung verknüpft ist…
die schlägt in Safari nämlich höchstens dergestalt an, dass, wenn eine pdf in Safari angezeigt wird, per rechte Maustaste Vorschau oder das verknüpfte Programm im Kontextmenü erscheint…
Oder meinst Du, warum ein PDF manchmal heruntergeladen wird und manchmal direkt ohne Download im Browser geöffnet wird? Soweit ich weiß, ist das eine Entscheidung der Erstellers der Webseite und des MIME-Types, der dem PDF mitgegeben wird.
Du kannst das aber generell übersteuern, indem Di auf den Link mit dem PDF rechtsklickst und im Kontextmenü „Verknüpfte Datei speichern unter…“ wählst.
Dauerhaft das Öffnen im Browser verhindern sollte der Terminal-Befehl
defaults write com.apple.Safari WebKitOmitPDFSupport -bool YES
Den kann man bei Bedarf auch noch kombinieren mit dem Häken „sichere Dateien nach dem Download öffnen“ unter Safari – Einstellungen – allgemein, wenn Du auch nicht willst, dass sie nach dem Download in der Vorschau geöffnet werden.
Done. Liebe es.
Stören mich nicht. Trotzdem danke.
Für mich sind die Menüs eigentlich nur eine Nachschlage-Möglichkeit, wenn ich mal ein Tastenkürzel vergessen habe. Dementsprechend benutze ich sie sehr selten. Mir waren die vielen neuen Icons bislang gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, nachem ich drauf aufmerksam gemacht wurde, springen sie mir ins Auge, Mist… ;-) Werde es wohl auch mal mit dem Tweak versuchen.