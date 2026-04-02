Mini-Icons im Finder stören? Dieser Befehl hilft

Mit den mit macOS 26 eingeführten Mini-Symbolen in den Finder- und App-kommt zumindest bei einem Teil der Mac-Nutzer nicht klar. Die kleinen Bilder machen die Darstellung unruhiger und sorgen nach Ansicht der Kritiker letztlich dafür, dass die Übersicht über die Menübefehle verschlechtert, anstatt verbessert wird.

Apple weicht von eigenen Designregeln ab

In diesem Zusammenhang ist durchaus bemerkenswert, dass Apple hier seine eigenen Gestaltungsrichtlinien über den Haufen wirft. Schon seit den 1990er-Jahren lässt sich in den von Apple herausgegebenen „Human Interface Guidelines“ nachlesen, dass zu viele oder willkürlich platzierte grafische Elemente die Menüs unübersichtlich und hässlich machen.

Die Geschmäcker sind allerdings verschieden und zumindest ein Teil der Mac-Besitzer, die mit macOS Tahoe arbeiten, hat sich mittlerweile mit der neuen Optik arrangiert. Wenn euch dies bis heute nicht gelungen ist, sorgt ein Terminal-Befehl für Abhilfe und stellt die altgewohnte Ansicht wieder her.

Terminal-Befehl stellt alte Ansicht wieder her

Um die Mini-Symbole aus den Menüs zu entfernen, öffnet ihr die standardmäßig mit macOS ausgelieferte Terminal-App. Diese findet sich im Programme-Ordner im Verzeichnis „Dienstprogramme“. Gebt dort den folgenden Befehl ein und drückt anschließend die Eingabetaste:

defaults write -g NSMenuEnableActionImages -bool NO

Damit die Änderung Wirkung zeigt, müsst ihr entweder jede App einzeln oder am besten kurz den Mac neu starten beziehungsweise euch ab- und wieder anmelden.

Lässt sich jederzeit widerrufen

Die Änderung lässt sich jederzeit widerrufen. Für den Fall, dass ihr den ursprünglichen Zustand wiederherstellen wollt, öffnet ihr das Terminal erneut und gebt diesen Befehl ein:

defaults write -g NSMenuEnableActionImages -bool YES

Auch hier ist wieder ein Neustart erforderlich, damit die Änderungen umgesetzt werden.

Updates für macOS oder von Apple vorgenommene Änderungen können ebenfalls zur Folge haben, dass die Symbole wieder angezeigt werden oder dass dieser Hack möglicherweise gar nicht mehr funktioniert.