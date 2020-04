Moves beschleunigt das Fenster-Management auf dem Mac

Der dänische Entwickler Mikkel Malmberg hat das Zuhausebleiben dazu genutzt, um noch ein wenig an seiner App Moves for macOS zu feilen. Die Anwendung gestattet ein deutlich flotteres Arbeiten mit Finder- und App-Fenstern und bietet in der aktuellen Version erweiterte Konfigurations-Optionen.

Moves unterstützt nicht nur beim Ändern der Fenstergröße, sondern auch beim Verschieben von Fenstern. Beides lässt sich mithilfe der App durch einfaches Überfahren mit dem Mauszeiger erledigen, es muss dazu nur die jeweils zuvor festgelegte Tastenkombination gehalten werden. Mac-Besitzer, die ohnehin viel mit Tastaturkürzeln arbeiten, dürften der App besonders viel abgewinnen. Die Moves-Einstellungen gelten zunächst global, bei Bedarf lassen sich aber einzelne Apps von der Funktion ausklammern.

Ihr könnt die App nach dem Download zunächst zwei Wochen lang kostenlos testen – das empfehlen wir auch, denn die Leistung von Moves lässt sich einfach erfahren aber schwer beschreiben. Wer hängen bleibt, muss einmalig 10 Dollar für die Lizenz berappen.