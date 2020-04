Apple USA bietet Mac Pro generalüberholt an

Vier Monate nach Verkaufsstart hat der Mac Pro in den USA nun auch den Weg in den Apple Refurb Store gefunden. Der Hersteller bietet den Rechner in diversen Ausführungen generalüberholt und mit deutlichem Preisnachlass an.

Im Mac-Pro-Bereich des amerikanischen Refurb-Store steht der regulär zu Preisen ab 6.000 Dollar erhältliche Rechner in diversen Konfigurationen zur Auswahl. Bereits beim günstigsten, mit einem Preis von 5.689 Dollar gelisteten Posten kann man ordentlich sparen. Regulär würde der Mac Pro in dieser Ausstattung mit erweitertem SSD- und Arbeitsspeicher rund 1.000 Dollar mehr kosten.

In Deutschland dauert es erfahrungsgemäß rund vier Wochen länger, bis die ersten Rückläufer oder Ausstellungsstücke neuer Rechner mit Preisabschlag zum Verkauf angeboten werden. Apple gibt die Geräte hier generalüberholt und mit den selben Garantieleistungen wie beim Neukauf ab.