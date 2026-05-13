MOVA V70 Ultra Complete: Marktstart mit Rabatt und Zubehörpaket

MOVA bringt den V70 Ultra Complete jetzt in Deutschland in den Handel. Der Saug- und Wischroboter wurde bereits im April vorgestellt und ist nun über die Webseite des Herstellers, Amazon sowie größere Handelspartner erhältlich. Wir hatten den MOVA V70 Ultra Complete bereits im April vorgestellt.

Der V70 Ultra Complete klettert hoch, aber nur bei Doppelstufen.

Der V70 Ultra Complete soll vor allem an Stellen reinigen, an denen viele Saugroboter weiterhin schwächeln: direkt an Kanten, in Ecken und unter flachen Möbeln. MOVA setzt dafür auf das MaxiReachX-System mit ausfahrbarem Wischmopp und verlängerbarer Seitenbürste.

Der Mopp kann laut Hersteller bis zu 16 Zentimeter ausfahren, die Seitenbürste bis zu 12 Zentimeter. Damit soll der Roboter tiefer in Randbereiche, Nischen und schmale Zwischenräume gelangen. Die Angaben stammen wie üblich aus Herstellertests und müssen sich im Alltag erst beweisen. Wenn er allerdings tatsächlich unter Bürostühle und andere Möbel kommt, wäre das eine spannende Entwicklung, die wir hoffentlich noch öfters sehen wollen.

Geschickt kann der Saugwischer einfach Teppiche umgehen.

Beutellose Station und hohe Saugkraft

Ein weiteres Merkmal ist die beutellose EcoCyclone-Station. Statt regelmäßig Einweg-Staubbeutel zu wechseln, nutzt der V70 Ultra Complete einen auswaschbaren Staubbehälter. MOVA spricht von bis zu 100 Tagen Nutzung ohne manuelles Entleeren. Zusätzlich übernimmt die Station unter anderem das Waschen und Trocknen der Mopps sowie das Nachfüllen der Reinigungslösung.

Bei der Saugleistung nennt MOVA bis zu 40.000 Pascal. Dazu kommen ein Anti-Tangle-Bürstensystem gegen verhedderte Haare, ein Wischmotor mit bis zu 300 Umdrehungen pro Minute und ein Anpressdruck von 15 Newton. Auch hier gilt: Die hohen Zahlen klingen eindrucksvoll, entscheidend bleibt aber die tatsächliche Reinigungsleistung auf Teppichen, Hartböden und an Kanten.

Bis zu neun Zentimeter Hindernisse

Für Türschwellen und Höhenunterschiede nutzt der Roboter das StepMaster-System. MOVA nennt eine Hindernisüberwindung von bis zu neun Zentimetern, wobei es sich dabei um zwei aufeinanderfolgende Stufen handeln muss. Eine einzelne Schwelle darf nach Herstellerangaben bis zu fünf Zentimeter hoch sein, um sie zu bewältigen.

Zum Marktstart liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 1.399 Euro. Im Einführungszeitraum vom 13. bis 22. Mai wird der V70 Ultra Complete für 1.249 Euro angeboten. Zusätzlich legt MOVA im eigenen Shop ein Zubehörpaket im Wert von 169 Euro bei und gewährt drei Jahre Garantie. Damit ergibt sich laut Hersteller ein Gesamtvorteil von 319 Euro.