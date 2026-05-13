Zur WM 2026: Philips-Lampen feiern Tore mit Lichtshow

Signify bringt passend zur Fußball-WM eine neue Funktion für Philips Hue und Philips Smart Lighting an den Start. „Sports Live“ soll das Wohnzimmer während eines Spiels mit passenden Lichteffekten begleiten. Die Lampen reagieren dabei nicht auf das TV-Bild, sondern auf Live-Spieldaten. Bei Toren, gelben oder roten Karten sollen automatisch passende Lichtanimationen abgespielt werden.

In ruhigeren Spielphasen können die Lampen die Farben des führenden Teams oder des eigenen Lieblingsteams anzeigen. Laut Signify lassen sich zudem Verzögerungen der TV-Übertragung ausgleichen, damit Torjubel und Lichtshow nicht am Fernseher vorbeilaufen. Die Funktion ist damit eher als Ergänzung für Fußballabende gedacht und weniger als klassische Ambilight-Alternative.

„Sports Live“ soll während des gesamten Turniers verfügbar sein. Bei Philips Hue wird dafür eine Hue Bridge benötigt, bei Philips Smart Lighting genügt das WiZ-System im heimischen WLAN. Eine zusätzliche HDMI-Sync-Hardware ist für die Fußball-Effekte nicht erforderlich. Signify weist allerdings darauf hin, dass die Funktion auf Daten von Drittanbietern basiert und daher nicht immer wie erwartet reagieren könnte.

Günstigere Alternative zur Hue Sync Box

Passend zur WM startet im Juni auch die neue Philips Smart Lighting HDMI Sync Box 2.1 in zwei Größen. Die neue WiZ HDMI-Sync-Box zur Hintergrundbeleuchtung ist in zwei Varianten erhältlich: Für Fernseher mit 55 bis 65 Zoll liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 89,99 Euro, die größere Version für Geräte mit 75 bis 85 Zoll bei 109,99 Euro – WiZ ist damit deutlich günstiger als vergleichbare Angebote von Govee (HDMI Sync Box AI) und Philips Hue (Play HDMI Sync-Box).

Wer bereits viele Hue-Leuchten besitzt, sollte aber beachten, dass die neue Box nicht einfach als günstige Ergänzung für das bestehende Hue-Setup gedacht ist. Zusätzlich erweitert Signify das Philips-Smart-Lighting-Portfolio im Juni um neue LED-Streifen, Gradient Light Bars, eine Gradient-Stehleuchte und die Tischleuchte Squire.