Vor einem Monat hat Aqara den Multifunktionssensor P100 vorgestellt, das Gerät jedoch zunächst nur über den eigenen Onlineshop verkauft. Für bessere Verfügbarkeit und schnellere Lieferzeiten wird das Gerät in Deutschland jetzt auch über Amazon angeboten. Zudem kann man hier Versandkosten sparen, denn bei Aqara selbst werden im Rahmen einer Bestellung satte 10 Euro zusätzlich fällig.

Sensor erkennt Bewegung und Neigung

Der P100 unterscheidet sich deutlich von klassischen Tür-/Fenstersensoren. Der Sensor arbeitet nicht mit einem klassischen Magnetkontakt, sondern erkennt die Änderung seines Positionswinkels sowie allgemein Bewegungen, Stürze und Vibrationen.

Winkeländerung bedeutet, dass beispielsweise ein Fenster gekippt oder eine Tür aufgeschwenkt wird. Die zusätzlichen Funktionen lassen sich für verschiedene Automatisierungen und Warnmeldungen nutzen. Wir denken an einen Hinweis, sobald der Briefträger da war und sich der Briefkasten bewegt hat. Aqara nennt Diebstahlsschutz oder die Überwachung von Schubladen als mögliche Einsatzbereiche. Zusätzlich kann der Sensor auf dreifaches Antippen reagieren, um Automationen auszulösen. Die Empfindlichkeit ist dabei einstellbar.

Volle Funktionen nur mit Aqara-Hub

Allerdings ist zu beachten, dass der volle Funktionsumfang, insbesondere die Funktionen zur Objektüberwachung, nur innerhalb von Aqara-Ökosystemen zur Verfügung steht. Wird der Sensor per Thread in Smarthome-Systeme wie Apple Home eingebunden, beschränken sich die Funktionen im Wesentlichen auf die eines gewöhnlichen Tür-/Fenster-Sensors. Der Objektüberwachungsmodus setzt die Anbindung über ZigBee und einen kompatiblen Aqara-Hub voraus.

Die Stromversorgung des Aqara P100 erfolgt über eine Knopfzelle vom Typ CR2450, die von der Unterseite her gewechselt werden kann. Der Sensor selbst wird mittels zweier kleiner Klebestreifen an Objekten befestigt. Im Lieferumfang sind zwei Ersatzkleber enthalten, die man spätestens beim ersten Batteriewechsel benötigt. Dieser dürfte bei normaler Verwendung jedoch längere Zeit auf sich warten lassen. Aqara macht keine Angaben, vergleichbare Geräte arbeiten jedoch locker mehrere Monate oder gar ein Jahr mit einer Batterie.