MOVA T1 Station: Erster Fensterputzroboter mit Warmwasser

Mit der T1 Station bringt MOVA einen Fensterputzroboter auf den Markt, der mit warmem Wasser und rotierenden Bürsten arbeitet. Der Hersteller nimmt sich damit zwei Stellen vor, an denen die automatische Fensterreinigung häufig an Grenzen stößt: fest sitzenden Schmutz und die Bereiche direkt am Rahmen.

Der neue MOVA T1 Station

Wir hatten Anfang 2025 einen WINBOT von Ecovacs ausprobiert. Dessen Wischleistung überzeugte bei gewöhnlichem Schmutz. Bei eingetrockneten Rückständen war dagegen weiterhin Handarbeit gefragt. Hier will die neue Konkurrenz von MOVA mehr leisten.

Warmes Wasser und Bürsten bis zum Fensterrahmen

Die T1 Station erwärmt Reinigungswasser auf bis zu 40 Grad. Vier Düsen verteilen es als feinen Nebel auf dem Glas, bevor der Roboter die Oberfläche abwischt. Der Tank fasst 80 Milliliter. Die Wassererwärmung wird über die MOVAhome-App eingeschaltet.

Hinzu kommen vier rotierende Bürsten an den Ecken des quadratischen Geräts. Sie sollen den sonst schwer erreichbaren Bereich unmittelbar am Fensterrahmen bearbeiten. MOVA spricht von einer um bis zu 90 Prozent verbesserten Eckabdeckung. Ob sich das bei alten Wasserflecken und angetrocknetem Schmutz auszahlt, muss ein Praxistest zeigen.

Akkustation übernimmt die Stromversorgung

Die Station dient als Ladegerät, Transportbox, zur Aufbewahrung und als Steuerzentrale. Ihr Akku mit 4.500 mAh soll den Roboter bis zu 110 Minuten ohne Steckdose versorgen. Für längere Einsätze lässt sich die Station ans Stromnetz anschließen. So sind auch Fenster ohne Stromanschluss in der Nähe erreichbar.

Mit bis zu 10.000 Pascal Unterdruck hält sich der Roboter an der Scheibe. Laut MOVA sichern 15 Mechanismen den Betrieb ab, darunter eine Unterdruckkontrolle, die Rückkehr bei schwachem Akku und eine Sicherung mit bis zu 800 Newton Haltekraft. Auch Spiegel, Fliesen, Marmor und bis zu 45 Grad geneigte Glasflächen lassen sich reinigen. Die App bietet acht Kombinationen aus Fahrmuster und Sprühstärke.

MOVA hatte mit dem N1 bereits einen günstigeren Fensterroboter vorgestellt. Die T1 Station kostet regulär 499 Euro. Noch bis zum 30. Oktober ist sie im MOVA-Shop, bei Amazon und MediaMarkt für 429 Euro erhältlich. Der Hersteller gewährt drei Jahre Garantie.