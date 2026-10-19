Statt iPad mini? Verkaufsstart für das Alexa Tablet 8

Amazon startet heute mit dem Verkauf seiner neuen Tablet-Familie. Das kleinste Modell, das Alexa Tablet 8, ist ab 229,99 Euro erhältlich und könnte vor allem für Käufer interessant sein, denen Apples iPad mini inzwischen zu teuer ist. Dieses kostet bei Apple mindestens 679 Euro. Zwischen beiden Geräten liegen damit rund 450 Euro, aber auch erhebliche technische Unterschiede.

Das neue Alexa Tablet 8 ist in etwa so klein wie das iPad mini

Beide Tablets besitzen ein Aluminiumgehäuse und einen Bildschirm mit gut acht Zoll Diagonale. Amazons Neuzugang fällt mit 8,7 Zoll etwas größer aus als das 8,3 Zoll messende iPad mini. Dafür ist Apples Gerät mit 293 Gramm rund 36 Gramm leichter und mit 6,3 Millimetern auch dünner.

Beim Bildschirm spart Amazon deutlich

Die größten Unterschiede zeigen sich beim Display. Amazon verbaut ein IPS-Panel mit 1.340 × 800 Pixeln und einer Pixeldichte von 180 ppi. Das iPad mini erreicht mit 2.266 × 1.488 Pixeln dagegen 326 ppi. Apple stellt somit mehr als dreimal so viele Bildpunkte dar und bietet mit 500 Nits zudem eine höhere Helligkeit als Amazon mit 400 Nits.

Gerade beim Lesen kleiner Schriften dürfte das auffallen. Ausgerechnet hier spart Amazon, obwohl das Unternehmen sein Tablet mit einem speziellen Kindle-Modus auch als Lesegerät positioniert. Dieser soll Ablenkungen reduzieren und die Akkulaufzeit von regulär bis zu 14 auf bis zu 19 Stunden verlängern. Apple nennt für das iPad mini bis zu zehn Stunden Videowiedergabe. Die Herstellerangaben sind allerdings kein Ersatz für einen direkten Akkutest.

Auch bei der Leistung spielt Apples A17 Pro in einer anderen Klasse als der MediaTek MT8189 des Alexa Tablet 8. Hinzu kommen bessere Kameras, Touch ID und eine deutlich schnellere USB-C-Schnittstelle. Amazon beschränkt sich hier auf USB 2.0.

Google Play macht den Preis interessanter

Der wichtigste Fortschritt gegenüber den bisherigen Fire-Tablets steckt allerdings in der Software. Wie bereits bei der Vorstellung der neuen Geräte erläutert, setzt Amazon jetzt auf reguläres Android mit Google Play Store. Apps lassen sich damit ohne den bisherigen Umweg über Amazons eingeschränktes Angebot installieren.

Das Alexa Tablet 8 bietet 4 GB RAM und wahlweise 64 oder 128 GB Speicher. Beim kleineren Modell bleiben davon lediglich 47 GB für eigene Inhalte. Die günstigste Variante zeigt Werbung auf dem Sperrbildschirm. Für einmalig 20 Euro zusätzlich entfällt diese dauerhaft.

Mit 128 GB kostet Amazons Tablet ohne Werbung 299,99 Euro. Das iPad mini ist bei gleicher Speicherkapazität satte 379 Euro teurer. Für alltägliche Aufgaben wie Surfen, Streaming und das Verfassen von E-Mails bietet Amazon damit eine deutlich günstigere Alternative. Wer auf hohe Displayauflösung, leistungsfähigere Hardware oder Mobilfunkunterstützung Wert legt, findet diese Vorteile weiterhin bei Apple.