WINBOT W2 PRO OMNI: Fensterwischroboter, kann das funktionieren?

Im Vorfeld der Auseinandersetzung mit dem neuen WINBOT W2 PRO OMNI von Ecovacs stellten wir uns die Frage: Kann ein Roboter wirklich Fenster zuverlässig reinigen? Wir waren zugegebenermaßen sehr skeptisch.

Fährt die Scheiben so souverän ab, wie ein Saugroboter Zimmer

Der tragbare WINBOT W2 PRO OMNI erweitert das Angebot von Reinigungsrobotern um den ersten Fensterputzhelfer, der mit einer eigenen Stromversorgung ausgestattet ist und keine Steckdose in unmittelbarer Nähe der zu putzenden Fenster benötigt. Der WINBOT wird in einer Multi-Funktionsstation aufbewahrt, die ihn mit Strom versorgt, als Steuerzentrale dient und über mehrere Sicherheitsfunktionen verfügt, die ein Herunterfallen des Roboters verhindern sollen.

Wie funktioniert der WINBOT?

Wer (wie wir) noch keine Erfahrung mit Fensterreinigungsrobotern gemacht hat, der will vielleicht erstmal grob wissen, wie der WINBOT W2 PRO OMNI überhaupt funktioniert. Im Grunde genommen handelt es sich um ein relativ flaches Rechteck mit einem integrierten Saugmotor, der dafür sorgt, dass der Roboter sicher an der Scheibe haftet. Sensoren an allen vier Ecken des Roboters registrieren das Erreichen des Fensterrahmens und versorgen den Roboter mit entsprechenden Steuerimpulsen, um das Fenster nach und nach von oben nach unten sowie von links nach rechts abzufahren.

Die eigentliche Reinigungsleistung geht von zwei Komponenten aus: Ein feuchtes Mikrofasertuch, das unten an den Roboter geklettet wird, stellt den direkten Kontakt mit der Scheibe her. Sechs Düsen (je drei links und drei rechts) versprühen Sprühstöße mit Fensterreinigungslösung, die in einem kleinen Tank innerhalb der Maschine aufbewahrt wird. Der Roboter selbst sitzt in der Multi-Funktionsstation, in der sich auch ein rund 5,5 Meter langes Verbundkabel mit integriertem Sicherheitsseil befindet, das die Stromversorgung und den Fallschutz übernimmt.

Eigentlich unspektakulär, aber erst mal ungewohnt: Klettert bis zu 5 Meter hoch

Der Einsatz im Alltag

Der Einsatz läuft dann etwa wie folgt ab: Nachdem überprüft wurde, ob der Reinigungstank ausreichend gefüllt ist – wir haben regulären Scheibenreiniger von Frosch verwendet – wird der Roboter an die Scheibe gesetzt und für zwei Sekunden die Starttaste gedrückt. Hier springt nun der bürstenlose Motor an, der Roboter saugt sich am Glas fest und gibt über seinen Lautsprecher ein Signal, dass er nun losgelassen werden kann.

Dann beginnt der Reinigungsmodus: Zunächst fährt der WINBOT W2 PRO OMNI das Fenster bis zum oberen Rand ab und wischt es dann in gleichmäßigen Bewegungen von oben nach unten. Alle acht Sekunden erfolgt ein Sprühstoß, der die Reinigungsflüssigkeit auf der Scheibe verteilt. Das Mikrofasertuch zieht die Flüssigkeit dann über die Scheibe. Ist die Reinigungsfahrt beendet, fährt der Roboter im Kantenreinigungsmodus noch einmal gezielt die Fensterränder entlang, um auch dort eine gründliche Reinigung sicherzustellen. Am Ende kehrt der Roboter zum Ausgangspunkt zurück, meldet sich in der ECOVACS HOME App beim Nutzer und verharrt am Fenster, bis er mit einem kurzen Druck auf die Einschalttaste wieder deaktiviert und abgenommen wird.

Alles mit dabei: Die Basis-Station bewahrt den WINBOT auf, liefert Strom und dient als Bedienfeld

Ein überraschendes Ergebnis

Obwohl hier keine rotierenden Bürsten oder sonstige Wischsysteme außer des Mikrofasertuchs zum Einsatz kommen, ist das Ergebnis wirklich streifenfrei und sauber. Tesafilm-Rückstände, Aufkleber oder andere hartnäckige Fensterverschmutzungen wie eingetrockneter Vogelkot, die auch sonst einer manuellen Vorarbeit bedürfen, kann der Roboter zwar nicht entfernen. Die reguläre Fensterreinigung erledigt der WINBOT W2 PRO OMNI jedoch auf menschlichem Niveau.

Wie früher, bei den ersten Testfahrten mit den damals noch wenig verbreiteten Saugrobotern, zieht auch der WINBOT die Blicke der Umstehenden in seinen Bann. Aktuell nimmt der Fensterreinigungsroboter einem nicht direkt Zeit ab, sondern sorgt eher dafür, dass man diesem fasziniert bei der Arbeit zusieht.

An zwei Seiten sprühen je drei Düsen den Reiniger aufs Glas

Zubehör und Reinigung

Im Lieferumfang des WINBOT W2 PRO OMNI sind zwei Mikrofasertücher enthalten, die nach größeren Fensterflächen schnell gewechselt werden können. Soll heißen: Während eine Fensterfront noch gereinigt wird, hat man ausreichend Zeit, den benutzten Lappen im Waschbecken auszuspülen und für den nächsten Einsatz vorzubereiten. Der Reinigungstank bietet eine Öffnung, in die der Füllhahn von Frosch-Nachfüllpaketen perfekt passt.

Wenn man Saugroboter gewohnt ist, fällt auf, dass der WINBOT W2 PRO OMNI weitgehend wartungsfrei arbeitet. Lediglich die Antriebsräder, die für den reibungslosen Vortrieb auf der Glasfläche sorgen, müssen in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Dafür bietet der WINBOT W2 PRO OMNI jedoch ein eigenes Programm, das diese im Wartungsmodus rotieren lässt.

Der WINBOT nimmt beliebigen Glasreiniger entgegen

Der WINBOT W2 PRO OMNI wird über die ECOVACS HOME App gesteuert, benötigt diese aber nicht zwingend. In der App lassen sich Ladestand und Reinigungsmodi einsehen, zwischen fünf Reinigungsmodi wechseln und omnidirektionale Bewegungen per Fernbedienung steuern. Die Reinigungsmodi können jedoch auch über das Bedienfeld der Dockingstation ausgewählt werden.

Wer etwas schneller arbeiten möchte, kann die Schnellreinigung auswählen und verzichtet so auf die gesonderte Reinigung der Fensterränder. Wer regelmäßig die Fenster reinigt, kann auch die schnellere Tiefenreinigung wählen. Grundsätzlich jedoch ist die Gründliche Reinigung die beste Wahl für ein optimales Ergebnis.

In der Basisstation verstaut: Halteseil und Netzanschluss

Alle schauen dem Roboter beim Putzen zu

Freunde und Familienmitglieder, denen wir den WINBOT W2 PRO OMNI bereits gezeigt und demonstriert haben, haben sich alle nahezu identisch verhalten: Erst skeptisch, dann begeistert. Und irgendwann kam fast immer die Frage auf, ob man das Gerät nicht auch kurz ausleihen könnte. Genau diesen Punkt wollen wir an dieser Stelle nochmal unterstreichen.

Der WINBOT W2 PRO OMNI kostet 599 Euro und wird im Privathaushalt maximal einmal im Monat benötigt. Damit lohnt sich die Anschaffung für Einzelpersonen eher weniger – trotz der Tatsache, dass der Roboter einem die komplette Arbeit des Fensterputzens abnimmt, ohne große Eigenleistung zu fordern. Das einzige manuelle Zutun ist das Umsetzen des Geräts auf die nächste Fensterscheibe.

Nahezu wartungsfrei: Lediglich die Antriebsketten müssen hin und wider gereinigt werden

Daher bietet sich der WINBOT W2 PRO OMNI besonders für Haushalte oder Freundesgruppen an, in denen er gemeinsam genutzt oder ausgeliehen werden kann. Auch für Gewerbetreibende mit Schaufenstern könnte sich die Anschaffung lohnen, da er für regelmäßige Einsätze konzipiert wurde. Wer jedoch in einer Mietwohnung mit wenigen, überschaubar großen Fenstern lebt, ist wahrscheinlich besser damit bedient, einfach einen Lappen und einen handelsüblichen Fensterreiniger zur Hand zu nehmen.

Ein wichtiger Punkt ist die umfangreiche Sicherheitsausstattung, die Ecovacs hier integriert hat. Der WINBOT W2 PRO OMNI verfügt über ein 12-stufiges Schutzsystem, das den Roboter vor Abstürzen schützt. Besonders relevant fanden wir das Sicherungsseil, das eine zusätzliche Befestigung am Geländer ermöglicht. Die Dockingstation selbst haftet durch eine starke Saugleistung auf glatten Oberflächen, was die Standfestigkeit verbessert.

Die App: Verbindung per Bluetooth, 5 Reinigungsmodi zur Auswahl

Wer sollte sich den WINBOT kaufen?

Wir haben den WINBOT W2 PRO OMNI inzwischen in mehreren Wohnungen, Büros und Geschäften getestet und hatten – abgesehen von einer ins Fenster eingelassenen Katzenklappe – keine Probleme mit der Haftung oder Navigation. Im Fall der Katzenklappe bewies der Roboter seine intelligente Sensorik, indem er nicht abstürzte, sondern eine akustische Warnung ausgab und darum bat, versetzt zu werden.

Wer bislang monatlich 60 Euro für einen Fensterputzer bezahlt hat, hat die Kosten für den WINBOT W2 PRO OMNI nach zehn Einsätzen bereits wieder drin. Besonders Eigenheimbesitzer mit großen Fensterflächen könnten hier eine sinnvolle Alternative zum regelmäßigen Fensterreiniger finden.