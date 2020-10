Mousecape: Alternative Mauszeiger-Designs für macOS

Mousecape ist eine ganz schräge Mac-Applikation, die es vor allem auf alte Nostalgiker abgesehen hat, die sich nach einfacheren Zeiten zurücksehnen. Diesen bietet die quelloffene Freeware die Möglichkeit an, den kleinen, schwarzen Mauszeiger des macOS-Betriebssystems durch nahezu beliebige, gerne auch animierte Grafiken zu ersetzen.

Diese lassen sich mit Hilfe der App in Eigenregie anfertigen, Mousecape-Anwender können jedoch auch auf sogenannte .cape-Dateien zugreifen, die bereits alle benötigten Grafiken für einen neuen Mauszeiger-Look mitbringen.

Mousecape setzt zum Einsatz mindestens macOS 10.8 voraus und nutzt Apples private CoreGraphics-Schnittstellen, um den Look des Standard-Mauszeigers zu verändern.

Neue Mauszeiger selbst erstellen

Wer Mousecape nutzen möchte, um eigene .cape-Dateien zu erstellen, nutzt den Tastatur-Kurzbefehl Command+N um einen neuen Cape-Satz zu und den Tastatur-Kurzbefehl Command+E, um diesen dann mit Grafiken für alle möglichen Anzeige-Varianten des Mauszeigers zu versehen. Und davon gibt es viele. Neben dem klassischen Pfeil und dem verhassten Beachball kennt macOS gesonderte Mauszeiger für Kopieren, Hilfe, Zoom, Vergrößern, Zellenauswahl, Schließen, Kamera und die Eingabemarke, um hier nur einige zu nennen.

Nach der Installation besitzt Mousecape ab Werk keine .cape-Dateien – diese lassen sich unter anderem im GitHub-Profil des Mac-Nutzers Allan Nyholm Nielsen laden. Dieser hat unter dem Titel „Mousecape Memory Lane“ 30+ Cursor-Sets „for your amusement“ zum Download bereitgestellt.

Importieren, aktivieren, zurücksetzen

Ist Mousecape bereits installiert, müsst ihr die .cape-Dateien lediglich laden, entpacken und doppelt anklicken, um diese in die Mousecape-App zu importieren. Hier lässt sich der aktive Mauszeiger dann per Rechtsklick > Apply aktivieren. Der Tastatur-Kurzbefehl Command+R stellt jederzeit den System-Standard wieder her.