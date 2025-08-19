Gamescom Opening Night verspricht spannendes Programm

Auf dem Gelände der Kölner Messe öffnet mit dem morgigen Fachbesuchertag wieder die weltweit größte Messe für Unterhaltungsmedien Gamescom ihre Pforten. Und wird bis zum Sonntag wieder weit über 300.000 Computer- und Konsolenspieler, Cosplayer und sonstwie Technikinteressierte in den Deutzer Messehallen in Empfang nehmen.

Seit einigen Jahren wird die Gamescom jedoch bereits mit der Opening Night Live Show am Vorabend des ersten Messetages eingeläutet. Seitdem die E3 in Los Angeles ihre Tore für immer geschlossen hat, hat nicht nur die Gamescom weiter an Bedeutung für Publisher und Entwickler gewonnen. Sondern auch die ONL Show wird zunehmend als Schauplatz zur Neuvorstellung bisher noch nicht bekannter Titel genutzt.

Die rund zweistündige Show soll heute Abend pünktlich um 20:00 Uhr beginnen und wird erneut von dem kanadischen Videospieljournalisten Geoff Keighley moderiert. Bekannt sind bereits Ankündigungen zu World of Warcraft: Midnights, Call of Duty: Black Ops 7, Silent Hill f, The Outer Worlds 2, Ghost of Yotei, Cronos: The New Dawn, Resident Evil Requiem, einem DLC zu Indiana Jones und der Große Kreis und der zweiten Staffel der Fallout Serie. Es wird jedoch darüber hinaus auch einige spannende Neuankündigungen geben.