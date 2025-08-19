ifun.de — Apple News seit 2001. 44 288 Artikel

Live ab 20:00 Uhr

Gamescom Opening Night verspricht spannendes Programm
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Auf dem Gelände der Kölner Messe öffnet mit dem morgigen Fachbesuchertag wieder die weltweit größte Messe für Unterhaltungsmedien Gamescom ihre Pforten. Und wird bis zum Sonntag wieder weit über 300.000 Computer- und Konsolenspieler, Cosplayer und sonstwie Technikinteressierte in den Deutzer Messehallen in Empfang nehmen.

Seit einigen Jahren wird die Gamescom jedoch bereits mit der Opening Night Live Show am Vorabend des ersten Messetages eingeläutet. Seitdem die E3 in Los Angeles ihre Tore für immer geschlossen hat, hat nicht nur die Gamescom weiter an Bedeutung für Publisher und Entwickler gewonnen. Sondern auch die ONL Show wird zunehmend als Schauplatz zur Neuvorstellung bisher noch nicht bekannter Titel genutzt.

Design Ohne Titel 87

Die rund zweistündige Show soll heute Abend pünktlich um 20:00 Uhr beginnen und wird erneut von dem kanadischen Videospieljournalisten Geoff Keighley moderiert. Bekannt sind bereits Ankündigungen zu World of Warcraft: Midnights, Call of Duty: Black Ops 7, Silent Hill f, The Outer Worlds 2, Ghost of Yotei, Cronos: The New Dawn, Resident Evil Requiem, einem DLC zu Indiana Jones und der Große Kreis und der zweiten Staffel der Fallout Serie. Es wird jedoch darüber hinaus auch einige spannende Neuankündigungen geben.
19. Aug. 2025 um 19:13 Uhr von Damien Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.288 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44288 Artikel in den vergangenen 8701 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven