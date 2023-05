MacWhisper: Mac-App verschriftlicht Podcasts und Systemaudio

Der App-Entwickler Jordi Bruin hat seinen Desktop-Download MacWhisper in den vergangenen Wochen nicht nur fleißig weiterentwickelt, inzwischen unterscheidet die Anwendung auch zwischen der nach wie vor kostenfreien Basisversion und der kostenpflichtigen Pro-Version, für deren Nutzung eine Lizenz zum Einmalpreis von 17 Euro erworben werden muss.

🎙️ Sneak peak at Podcast Transcription in MacWhisper

Audio files for each speaker go in…

Full transcript with labels for each speaker comes out!

*The video is sped up and uses the tiny model so quality is lower then you'd use.

Coming next week to https://t.co/Tr2LJyaH5y pic.twitter.com/J6qIcUGNVU

— Jordi Bruin (@jordibruin) April 21, 2023