Apple streamt Live-Konzerte auf Apple TV+: Ed Sheeran am Mittwoch

Apple hat angekündigt die Livemusik-Auftritte, die der Konzern im Rahmen seiner „Apple Music Live“-Reihe schon länger anbietet, fortan nicht mehr nur über Apple Music, sondern zum Auftakt der zweiten Staffel auch über den Video-Streaming-Dienst Apple TV+ bereitstellen zu wollen.

It's going to be a night to remember with @edsheeran.

Tune in this Wednesday, May 10th at 12PM PT as he celebrates his new album #Subtract and brings #AppleMusicLive to London for a special performance. https://t.co/Oieq2iFvbl pic.twitter.com/qieIKlBRjG

— Apple Music (@AppleMusic) May 5, 2023