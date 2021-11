Monterey-Wallpaper: Landschaftsbild als Alternative zur Apple-Grafik

Begonnen hat die Serie mit Apples Landschaftsaufnahmen, als OS X Mavericks im Jahr 2013 den Wechsel von Raukatzen zu kalifornischen Wahrzeichen als Namensgeber eingeläutet hat. Seither sind mit Mavericks, Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina und Big Sur acht Mac-Versionen mit jeweils passenden Fotohintergründen erschienen. In diesem Jahr bricht Apple mit macOS Monterey nun mit dieser Tradition und stattet das Betriebssystem mit einem Hintergrundbild aus, das sich vom Stil her deutlich an iOS orientiert.

Mit macOS Monterey bietet Apple erstmals seit acht Jahren kein Foto als Bildschirmhintergrund an, sondern setzt auf eine stilisierte Grafik des Monterey Canyon . Über den Grund für die Abkehr von den klassischen Landschaftsaufnahmen lässt sich nur spekulieren. Vielleicht hat Apple tatsächlich kein zufriedenstellendes Foto gefunden, muss hier doch besonders auf den Einsatzzweck und damit verbunden möglichst wenig ablenkende Bildelemente geachtet werden, näher liegt aber die These, das man einen engeren Bezug zu iOS schaffen wollte.

