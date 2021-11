Mac-Banking: MoneyMoney jetzt mit Umsatzabruf für österreichische Konten

Eigentlich sind diese PSD2/XS2A-Schnittstellen gar nicht für Finanzsoftware gedacht, weswegen Apps in der Regel keinen Zugang zu diesen erhalten. Wir aber haben uns bei der BaFin als Zahlungsinstitut registriert und eine Server-Infrastruktur aufgebaut, um Nutzer:innen von MoneyMoney einen indirekten Zugang zu den PSD2/XS2A-Schnittstellen anbieten zu können. Unser Unternehmen wird seitdem von der BaFin und Bundesbank beaufsichtigt und jährlich geprüft. Die Server unseres PSD2-Kontoinformationsdienstes befinden sich im Hochsicherheitsrechenzentrum der noris network in Nürnberg. Da wir für die PSD2/XS2A-Schnittstellen allerdings nur eine Zulassung zum Umsatzabruf beantragt hatten, dürfen wir darüber keine Überweisungsaufträge einreichen.

