TripMode: Datenverbrauch von Mac-Apps unter Kontrolle

So kann man sich mit TripMode beispielsweise ein Profil speziell für Zugfahrten konfigurieren, bei dem dann nur die zum Arbeiten tatsächlich benötigten Dienste auf die weiterhin oft magere Internetverbindung zugreifen, anstatt dass diese von unnötigen Prozessen blockiert wird. Wenn gewünscht, kann sich TripMode die Netzwerke, in denen es zuvor aktiv war merken, und so auf diese Weise automatisch in Aktion treten, wenn ich euch beispielsweise im Zug-WLAN einloggt.

Mit TripMode zeigt sich eine weitere Mac-App vollumfänglich an macOS Monterey angepasst. Darüber hinaus bringt das Update auf Version 3.1.0 optische Korrekturen, erweiterte Möglichkeiten zur Skalierung des TripMode-Fensters und Preisanpassungen. Ausführliche Infos zum aktuellen Update finden sich in den Release-Notes zu TripMode 3.1.0 .

Insert

You are going to send email to