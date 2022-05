Monterey-Neuerungen: Wallpaper, dynamische Datumsanzeige, erwachsenes Universal Control

Mit Blick auf die weiteren Neuerungen in macOS Monterey 12.4 wollen wir nochmal daran erinnern, dass es in den Systemeinstellungen „Dock & Menüleiste“ jetzt die neue Option gibt, die Datumsanzeige nur dann einzublenden , wenn auch ausreichend Platz vorhanden ist.

Insert

You are going to send email to