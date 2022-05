Apple-Trailer: „For All Mankind“, „Physical“ und „Cha Cha Real Smooth“

Apple erinnert mit der Veröffentlichung des offiziellen Trailers an den baldigen Start der dritten Staffel von For All Mankind. Vom 10. Juni an werden die insgesamt zehn neuen Folgen der erfolgreichen TV-Serie auf Apple TV+ zu sehen sein.

Zeitlich ordnet sich die dritte Staffel der Serie mehr als zwei Jahrzehnte nach der Mondlandung ein und begleitet die Raumfahrt-Konkurrenten USA und Sowjetunion bei ihrem Rennen um den ersten Flug zum Mars. Die Besetzung bleibt auch in der dritten Staffel weitgehend unverändert, neu mit an Bord ist in Staffel 3 der amerikanische Schauspieler Edi Gathegi.

Physical und Cha Cha Real Smooth

Neben „For All Mankind“ gewährt Apple noch einen Blick auf zwei weitere im Juni anstehende Neustarts. So gibt es vom 3. Juni an die zweite Staffel von Physical und vom 17. Juni an das Filmdrama Cha Cha Real Smooth auf Apples Videodienst zu sehen. Hier die offiziellen Trailer: