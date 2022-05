AnkerMake M5: Der 3D-Drucker ausführlich im Video

Direkt hängen wir unten ein erstens Hands-on-Video vom AnkerMake M5 mit an, in dem ihr den Weg vom Auspacken bis hin zur Inbetriebnahme detailliert mitverfolgen könnt, und ein als Drucktest deklariertes Video des Herstellers an.

Die beiden von uns verlinkten Videos (einbetten ist hier nicht möglich) richten sich an Hardcore-Nerds. Die Aufnahmen zeigen in Echtzeit, wie zwei aufwändige 3D-Drucke – eine Schlange und ein Drache – innerhalb von viereinhalb beziehungsweise siebeneinhalb Stunden entstehen.

Insert

You are going to send email to