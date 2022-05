macOS 12.4 bringt dynamische Datumsanzeige für die Menüleiste

Wann Apple macOS 12.4 für alle Nutzer freigibt, ist derweil noch offen. Wer vorab einen Test wagen will, dann die kommende Version jetzt schon über Apples öffentliches Beta-Programm beziehen. Achtet allerdings darauf, dass sich die Einstellung „falls Platz ausreicht“ nicht zwingend mit allen aktuellen Apps von Drittanbietern vertragen muss. So erfordert beispielsweise die Verwendung des Menüleisten-Managers Bartender zumindest aktuell, dass die Funktion deaktiviert wird.

Die neue dynamische Anzeige könnte insbesondere in Verbindung mit Apple-Rechnern für Verbesserungen sorgen, die am oberen Bildschirmrand über die „Notch“ genannte Sensor-Aussparung verfügen. Der von der mittig platzierten blinden Stelle belegte Raum sorgt für Platzprobleme bei Apps, die über viele Einträge in der Menüleiste verfügen.

Mit macOS 12.4 steht eine unscheinbare Verbesserung im Zusammenhang mit der Menüleiste des Apple-Betriebssystems an. Die Anzeige des Datums lässt sich künftig davon abhängig machen, ob ausreichend Platz in der Menüleiste zur Verfügung steht.

Insert

You are going to send email to