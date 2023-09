Monopolklage gegen Amazon: USA eröffnen Mammutprozess

Und die FTC nimmt hier kein Blatt vor den Mund: Während Amazon seine Monopolmacht dafür ausnutzen würde sich selbst zu bereichern, so die Marktwächter, würde der Konzern zeitgleich seine Preise für Millionen amerikanischer Familien anheben, die auf der Plattform einkaufen würden. Der aktuelle Fall habe wie fast kein anderer in der Geschichte des amerikanischen Kartellrechts das Zeug dazu, „sehr viel Gutes für sehr viele Menschen zu bewirken“.

In der von 17 Generalstaatsanwälten eingereichten Klageschrift wirft die FTC dem Unternehmen ein wettbewerbsfeindliches Verhalten vor und kritisiert, dass Amazon seine Monopolstellung zum Nachteil der Verbraucher ausnutzen würde, um Preise in die Höhe zu treiben während die angebotene Qualität gleichzeitig stark nachlässt.

Insert

You are going to send email to