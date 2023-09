Google Bard: Private KI-Gespräche tauchen in der Suche auf

Erst am 19. September brachte Google ein neues Bard-Modell an den Start , das Gespräche auch in deutscher Sprache ermöglichte und erstmals Möglichkeiten zum Gegenprüfen der Behauptungen bereitstellte, die die Künstliche Intelligenz im Verlauf eines Gespräches aufstellte. Die tiefe Verknüpfung mit Google-Diensten wie Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Maps und YouTube ist bislang nur für Nutzer in den Vereinigten Staaten verfügbar.

Ein Umstand, der dem Suchmaschinen- und SEO-Experten Gagan Ghotra zuerst aufgefallen ist . Auf dem Kurznachrichten-Portal X (vormals Twitter) hat dieser Bildschirmfotos entsprechender Suchresultate geteilt und merkt an, dass Anwender besser keine persönlichen Inhalte mit Bard teilen sollten, da diese so für alle interessierten Anwender sichtbar werden würden.

Wenige Tage nachdem der Suchmaschinen-Anbieter Google seinen ChatGPT-Konkurrenten Google Bard mit deutlich erweitertem Funktionsumfang auch für Nutzer in Deutschland zur Verfügung gestellt hat , irritiert das Unternehmen mit der Freigabe teils privater Gespräche in den Google-Suchergebnissen.

