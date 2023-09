EcoFlow PowerOcean: Neues Energiespeichersystem debütiert

Anwender mit grundsätzlichem Interesse an der neuen PowerOcean-Lösung sind gut damit beraten sich erst mal umfassend zu belesen, ehe weitere Schritte in Angriff genommen werden. Hier empfehlen wir euch die folgenden Ressourcen Schritt für Schritt abzugrasen:

Anders formuliert: Mit PowerOcean bietet EcoFlow nun auch einen PV-Heimspeicher für Privathaushalte an. Dieser soll grundsätzlich in zwei Varianten offeriert werden: EcoFlow PowerOcean als Heimspeicher für neu zu errichtende Solarsystems und EcoFlow PowerOcean DC Fit als Nachrüstspeicher für bestehende PV- Anlagen.

Insert

You are going to send email to