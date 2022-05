Monitore: Samsung M8 verzögert, 40″ USB-C-Widescreen für 550 Euro

Zwar kursieren seit einigen Wochen erste Gerüchte, Apple könnte in diesem Jahr noch einen weiteren Monitor präsentieren, mit Blick auf die schlechte Verfügbarkeit des erst Anfang März vorgestellten Apple Studio Display dürfte es bis zu dessen Lieferfähigkeit aber noch eine ganze Weile dauern – vorausgesetzt natürlich Apple baut das Portfolio hier wirklich noch aus.

Apple leak! The 27″ MiniLED monitor has been delayed as it was going to be produced at Quanta in Shanghai which has been locked down. Production is in the process of being moved to a different location and has been delayed. It now looks like an October release.

— Ross Young (@DSCCRoss) May 20, 2022