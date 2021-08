MonitorControl 3 für Mac verlässt die Beta-Phase

MonitorControl kommt in der neuen Version mit umfangreichen Erweiterungen und Verbesserungen , allem voran ist dabei die Unterstützung von Mac mit integriertem Apple-Prozessor zu erwähnen. Die kostenlose Software erlaubt es, die Helligkeit und Lautstärke von mit dem Mac verbundenen externen Bildschirmen mithilfe der Schieberegler in den Menüleiste-Bildschirmeinstellungen oder mit den Tasten der Mac-Tastatur zu steuern.

Auf die Mac-Anwendung MonitorControl haben wir in der Vergangenheit schon hingewiesen. Wer sich mit Blick auf das Beta-Stadium von Version 3 bislang noch zurückgehalten hat, sollte jetzt zugreifen können. Der Entwickler hat zum Abschluss der Beta-Tests den Release Candidate 1 veröffentlicht und merkt an, dass jetzt alles stabil funktionieren sollte.

