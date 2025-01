Netflix erhöht die Preise in den USA und weiteren Ländern

Ihr könnt euch schon mal auf die nächste Preiserhöhung bei Netflix vorbereiten. Der Videodienst hat damit begonnen, seine Abo-Gebühren einmal mehr ein Stück nach oben zu schrauben. Zunächst sind neben den USA die Länder Argentinien und Portugal betroffen.

Netflix hat die neue Preisrunde im Rahmen der Veröffentlichung seiner aktuellen Finanzergebnisse kommuniziert. In dem begleitenden Rundschreiben an Aktionäre werden die höheren Abo-Preise damit begründet, dass man kontinuierlich in die angebotenen Inhalte investiere und deren Wert steigere. Um diese Investitionen zu finanzieren, bitte man die Abonnenten gelegentlich, etwas mehr zu bezahlen.

Bis zu 2,50 Dollar mehr im Monat

In den USA betrifft die Preiserhöhung alle drei von Netflix angebotenen Abo-Modelle. Das Standard-Abo mit Werbung kostet dort fortan 7,99 Dollar statt 6,99 Dollar pro Monat. Für das Standard-Abo ohne Werbung müssen amerikanische Netflix-Nutzer künftig 17,99 Dollar statt bisher 15,49 Dollar bezahlen und die teuerste Abo-Stufe von Netflix schlägt dort fortan mit 24,99 Dollar statt 22,99 Dollar zu Buche. Der Preis für Zusatzmitglieder soll sich in den USA von 7,99 Dollar auf 8,99 Dollar erhöhen.

Netflix konnte die Zahl seiner Abonnenten trotz aller Kritik und regelmäßig steigender Preise über die vergangenen Monate hinweg stetig ausbauen. Den neu veröffentlichten Informationen zufolge hat der Anbieter in den letzten drei Monaten des Jahres 2024 weltweit 19 Millionen weitere Abonnenten gewonnen und zählt jetzt insgesamt 302 Millionen zahlende Nutzer.

Die aktuellen Netflix-Preise in Deutschland

Die Netflix-Preise in Deutschland im Januar 2025

In Deutschland haben wir die letzte Preiserhöhung von Netflix vor neun Monaten gesehen. Im April 2024 wurde hierzulande der Preis für das Standard-Abo von Netflix von 12,99 Euro auf 13,99 Euro angehoben, für die teuerste Abo-Stufe „Netflix Premium“ muss man seither 19,99 Euro statt zuvor 17,99 Euro bezahlen. Lediglich das günstigste Netflix-Angebot „Standard-Abo mit Werbung“ blieb unverändert bei 4,99 Euro im Monat. Dieser Preis ist nun schon seit mehr als zwei Jahren unverändert, das Werbe-Abo von Netflix wurde im November 2022 mit diesen Kosten eingeführt und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis wir hier die erste Anpassung nach oben sehen.

Für zu einem Konto hinzugefügte Zusatzmitglieder bezahlt man bei Netflix Deutschland momentan 3,99 Euro pro Monat im Abo mit Werbung und 4,99 Euro bei den Abo-Modellen ohne Werbung.