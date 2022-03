MoneyMoney: Multi-Banking-App mit neuen Funktionen

In der Basisversion kostet MoneyMoney einmalig 29,99 Euro, für den geschäftlichen Einsatz lässt sich die Integration von SEPA-Lastschrifteinzügen als In-App-Kauf für einmalig 39,99 Euro nachkaufen. Zudem bietet MoneyMoney auch zum Umsatzanruf auch die optionale Nutzung einer PSD2-Schnittstelle an. Der Zugriff auf diese wird mit 10 Euro pro Jahr berechnet, wird für viele Konten jedoch nicht vorausgesetzt. Welche Bankkonten MoneyMoney ab Werk unterstützt lässt sich auf dieser Übersichtsseite einsehen .

In MoneyMoney lassen sich nahezu beliebige Giro-, Spar- und Kreditkartenkonten deutscher Kreditinstitute ablegen und abschließend per Rundruf-Funktion auf neue Transaktionen prüfen. Die App kann Kontoauszüge abrufen, Überweisungen durchführen und über geplante Transaktionen informieren.

Zudem haben die in Berlin ansässigen Entwickler der MRH applications GmbH auch die Möglichkeit geschaffen, zwischen den zuletzt genutzten Ansichten vor und zurück zu wechseln. Wer die Navigationspfeile nutzt erhält dabei dennoch die zuletzt betrachtete Position in der Umsatzliste.

Neu im Kontextmenü ist die Funktion „Gehe zu“, die den umgehenden Wechsel zwischen der Kontoansicht und der Kategorienzuordnung ermöglicht und den ausgewählten Umsatz so in unterschiedlichen Kontexten darstellen kann.

In Version 2.4.10 der nach wie vor zum Einmalkauf angebotenen Applikation lassen sich im Kategorienbericht auch Wunsch nun alle Kategorien mit Null-Summe ausblenden, was die Sichtung der Kategorien deutlich übersichtlicher machen sollte.

Insert

You are going to send email to