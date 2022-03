Mac Studio im Video: Apple lässt die Influencer von der Leine

Doch auch die anderen eingebetteten Clips sind nicht uninteressant. Was viele der Rezensenten unterstreichen: Der Mac Studio lässt sich nach der Order nicht mehr auf- bzw. umrüsten. Hier sollte vor dem Absetzen der Bestellung also gut nachgedacht werden, welche Innereien unverzichtbar sind und welche vielleicht wieder abgewählt werden können.

Der Mac Studio startet offiziell am morgigen Freitag in den Markt, wird sich hier aber wohl nur direkt im Apple Store selbst erwerben lassen. Die Vorbestellmöglichkeiten für den neuen Desktop-Mac sind inzwischen mit satten Wartezeiten versehen. Im Fall des Mac Studio mit M1 Max sind Lieferungen erst wieder ab dem 8. April möglich. Wer sich für das Modell mit M1 Ultra-Chip entscheidet, wird sich wohl mindestens bis zum 17. Mai gedulden müssen.

Nach dem iPhone SE am Montag und dem iPad Air am Mittwoch hat Apple den heutigen Donnerstag gewählt, was die Veröffentlichungen der ersten Mac-Studio-Besprechungen angeht.

