Mondkalender für die Mac-Menüleiste rüstet Widget nach

Dort lässt sich unter anderem der Mondphasen-Kalender „ Vollmond “ mit der Kalender.app abonnieren und listet anschließend die Tage mit Vollmond und Neumond als stets aktuelle Kalenderereignisse. Calovo zeigt keine Werbung an und verzichtet auf euer Erspartes. Wer die Mondphasen-Anzeige einmal ausprobieren möchte, wählt hier einen passenden Kalender und übernimmt das Kalenderabo in die Kalender-App von macOS.

Bei Bedarf lassen sich hier mehrere Orte von Interesse anlegen, zwischen denen per Mausklick hin und her gewechselt werden kann. Der nur rund 15 Megabyte kleine Download lässt sich kostenlos aus dem Mac App Store laden und ohne Einschränkungen für den aktuellen Monat nutzen. Wer sich allerdings auch für die Mondphasen zukünftiger Monate interessiert, der kauft die Vollversion zum geradezu lächerlichen Einmalpreis von 99 Cent.

