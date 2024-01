MLS Season Pass: Neue Saison für Apples Fußball-Abo

Bestätigen will Apple hier zwar nichts, aber es steht außer Frage, dass der iPhone-Hersteller liebend gerne auch europäische Fußballligen im Programm hätte. Die britische Premier League und auch die deutsche Bundesliga finden auch in den USA viel Beachtung. Solange Apple hier bei der Vergabe der Übertragungsrechte allerdings leer ausgeht, muss die amerikanische Major League Soccer (MLS) als Ersatz herhalten. Deren Attraktivität wurde nicht zuletzt durch prominente Einkäufe wie den Ausnahmespieler Lionel Messi deutlich aufgewertet. Messi gibt zugleich auch das Aushängeschild für Apples Abo-Angebot in diesem Segment, den MLS Season Pass ab.

Von heute an lässt sich über Apples TV-App nun das MLS-Abo für die neue Saison abschließen und Apple nutzt Messi quasi als Galionsfigur für die Liga. Apples Entertainment-Boss Eddy Cue ist voller lobender Worte für die finanzielle Partnerschaft mit der Major Soccer League und hebt dabei vor allem Lionel Messi als Abo-Magnet hervor: „Wir freuen uns darauf, auf diesem Momentum aufzubauen, Messis erste komplette Saison in der Liga zu feiern und den MLS-Fans das bestmögliche Erlebnis zu bieten.“

Saisonstart am 21. Februar

Die 29. Saison der MLS startet offiziell am 21. Februar. Im Vorfeld finden noch ein paar Vorbereitungsspiele statt, die ebenfalls im Rahmen des von Apple vermarkteten Season Pass zu sehen sind. Unter anderem wird auch die Begegnung zwischen Messis aktuellem Club Inter Miami und dessen Kindheitsverein Newell's Old Boys am 16. Februar übertragen.

Den kompletten Spielplan für die vom 21. Februar bis zum 19. Oktober laufende neue MLS-Saison findet ihr hier. Habt beim Blick auf das von Apple angebotene Abo im Kopf, dass die Live-Übertragungen in der Regel bei uns zu nächtlicher Stunde stattfinden und teils erst um 1:30 Uhr beginnen.

Apple bietet den MLS Season Pass entweder pauschal für 99 Euro oder als Monatsabo für jeweils 14,99 Euro an.