Apple Vision Pro vor dem Start: Werbevideo und neue App-Ankündigungen

Diese Woche dürfte vor allem in den USA zu weiten Teilen im Zeichen der Apple Vision Pro stehen. Am Freitag kommt die Datenbrille und damit das erste Produkt in einer brandneuen Produktkategorie in den Handel. Im Vorfeld dürfen dürfen wohl bereits morgen die ersten, sorgfältig von Apple ausgewählten Berichterstatter über ihre ersten Erfahrungen mit der Brille berichten.

Screenshot aus Apples neuem Werbevideo für die Vision Pro

Wir haben ja bereits zu Monatsbeginn darüber berichtet, dass Apple im Zusammenhang mit dem Start der Brille nichts dem Zufall überlassen will. Das betrifft auch die ersten Produktberichte. Apple will hier dem Vernehmen nach mit intensiven Produktschulungen dafür sorgen, dass bei den Vorabtestern alles wie gewünscht funktioniert. Auf die daraus resultierenden Erfahrungen sind wir in jedem Fall gespannt.

Apple hat auch seine Werbemaßnahmen für die Brille intensiviert und unter anderem einen neuen Werbespot für die Vision Pro veröffentlicht. Ein Stück weit bezeichnend war bei all dem, dass der Hersteller in der vergangenen Woche zwischen Brille, iPhone und seinen Film- und Serienangeboten nicht mal den Platz gefunden hat, an den 40. Geburtstag des Mac zu erinner. Vor zehn Jahren war das Unternehmen hier noch mit mehreren Sonderseiten am Start.

Zoom kündigt umfassende Vision-Pro-App an

Der Erfolg der Apple Vision Pro dürfte zu weiten Teilen auch an der Qualität der für die Brille verfügbaren Apps von Drittanbietern hängen. Während sich unter anderem Netflix, YouTube und Spotify hier erstmal zurückhalten, hat Apple mit Disney+ und Prime Video sowie den vor allem in den USA bekannten Videodiensten HBO Max, Peacock und ESPN bereits ein paar namhafte Partner präsentiert. Als Schwergewicht im Bereich Video-Conferencing hat jetzt auch Zoom seine App für die Apple Vision Pro angekündigt.

Bei Zoom will man mithilfe der Apple Vision Pro „die Zukunft der Arbeit stärken“ und seinen Nutzern in Meetings ein natives Erlebnis mit außergewöhnlicher Audio- und Videoqualität bieten. Dabei soll man auch verschiedene Sonderfunktionen der Apple Vision Pro nutzen können, darunter die von Apple sogenannten „Personas“, bei denen die Nutzer der Brille durch ein räumliches Abbild von sich selbst dargestellt werden, um es anderen Besprechungsteilnehmern zu ermöglichen, ihre Gesichts- und Handbewegungen zu sehen.