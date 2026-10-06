„Mitteilung an Mich“ aufgebohrt: Safari prüft alle 15 Sekunden

Safari kann Webseiten seit macOS 27 selbstständig auf Änderungen prüfen. Apples neue „Mitteilung an Mich“-Funktion ist dabei gemächlich: In der Oberfläche lässt sich als kürzestes Prüfintervall nur eine Stunde auswählen. Ein Eingriff in die zugehörige Datenbank zeigt nun, dass technisch deutlich kürzere Abstände möglich sind.

Safari akzeptiert auch Sekundenintervalle

Der Ansatz setzt bei den Automationen an, die Safari für die Webseitenüberwachung anlegt. Die zugehörigen Trigger landen in einer Shortcuts-Datenbank und lassen sich so verändern, dass Safari minütlich oder sogar mehrmals pro Minute prüft.

Getestet wurde das Vorgehen unter macOS 27.0 sowie zwei Entwickler-Betas von macOS 27.2. Möglich sind Prüfungen im Abstand von 30 oder 15 Sekunden. Für Letzteres werden innerhalb jeder Minute vier Zeitpunkte hinterlegt. Auch Intervalle von einer oder fünf Minuten lassen sich setzen.

Safari prüft den Abstand offenbar nur beim Anlegen oder Bearbeiten der Automation. Danach arbeitet das System mit dem hinterlegten Trigger weiter. In den Safari-Einstellungen bleibt trotzdem der zuvor gewählte Wert sichtbar.

Terminal statt Komfortschalter

Ganz ohne Handarbeit funktioniert der Trick nicht. Zunächst wird die Shortcuts-Datenbank gesichert, anschließend die passende Safari-Automation über ihre UUID identifiziert. Danach lässt sich die Trigger-Konfiguration exportieren, bearbeiten und wieder zurückschreiben. Ein Neustart des zuständigen Hintergrunddienstes aktiviert die Änderung.

Die Anleitung weist zugleich auf Grenzen hin. Prüfung und Auswertung einer Webseite können länger dauern als das eingestellte Intervall. Wer nur wenige Sekunden wählt, bekommt daher nicht automatisch ebenso schnelle Ergebnisse. Wird die Automation später in Safari bearbeitet, überschreibt der Browser den angepassten Zeitplan.

Apple hatte die Webseitenüberwachung im Sommer als Teil der neuen Safari-Funktionen angekündigt. Nutzer können den Browser in natürlicher Sprache auf Änderungen ansetzen, etwa bei Verfügbarkeiten oder neuen Inhalten. Wir hatten die Funktion bereits im Juni eingeordnet. Der Hack erweitert vor allem die Frequenz und erinnert damit an WebWatcher, das Webseiten ebenfalls in frei wählbaren Abständen beobachtet.